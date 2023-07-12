إحالة المتهمين بسرقة موظف بالإكراه فى بدر للجنايات

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، شخصين لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمدينة بدر.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة بدر من موظف، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر يفيد بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان يستقلان مركبة "توك توك" باستيقافه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كرهًا عنه وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.