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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جو بايدن: علينا مواجهة التغيرات المناخية لأنها حقيقة والجميع تأثر بها

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب مواجهة التحديات الوجودية الناجمة عن التغيرات المناخية لأنها حقيقة والجميع تأثر بها، وليس أمامنا الكثير من الوقت.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر حلف الناتو، والذي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسئوليتنا المشتركة فتح الإمكانيات المشتركة بالدول الفقيرة ومتوسطة الدخل وليس القيام بأعمال خير، ولكن لأننا نستفيد جميعًا عندما يكون هناك المزيد من الأصحاء، وزيادة رواد الأعمال الذين يسعون لتطوير مستقبلهم.

إنشاء بنك لتقليل الفقر وأثار التيغرات المناخية

وتابع أن هناك جائحات وتغير مناخ وهذا يجعل من الصعب التطرق لمشاكل الفقر ولهذا الولايات المتحدة تقود جهودها لإنشاء بنك مثل البنك الدولي لتقليل الفقر وآثار التغيرات المناخية في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

جو بايدن التغيرات المناخية تأثر بها مشاكل الفقر الولايات المتحدة

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