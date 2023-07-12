ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصور بوستر فيلم "أبو نسب" يكشف كواليس تعاونه مع محمد إمام

محمد إمام
محمد إمام

قال أيمن عباس مصور  بوستر فيلم "أبو نسب"، إنه يتعاون مع محمد إمام في معظم أعماله، وهو الذي أصر على مشاركته معه في أحدث أعماله. 

وأكد أيمن عباس في تصريحات صحفية له، أنه يتعاون مع محمد إمام منذ فيلم "كابتن مصر"، وصور أفيشات أعمال عديدة له منها "لص بغداد وليلة هنا وسرور، ومسلسل هوجان".

وأشار أيمن عباس في تصريحاته، إلى أن تصوير فيلم "أبو نسب"، كان معظمه في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن محمد إمام طلب منه بوستر أحدث أعماله بعدما توقفا عن التعاون في آخر 3 أعمال له.

وأيمن عباس هو مصور أفيشات، قدم حوالي 45 فيلمًا، وكان مصورًا خاصًا بالعديد من الحملات الدعائية مع نجوم أبرزهم محمد منير وماجد الكدواني وتامر حسني وكريم عبدالعزيز وغيرهم. 

صور أيمن عباس بوسترات للعديد من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الشهيرة، منها "الفيل الأزرق، كيرة والجن، مسلسل طريقي، ليه لأ، ربع رومي، عمر المصري، اللعبة" وغيرها.

 

الحملات الدعائية الانتاج الإعلامي تامر حسني تصريحات صحفية كريم عبد العزيز فيلم ابو نسب في تصريحات صحفية مدينة الإنتاج الإعلامي

الأكثر قراءة

مصدر بالجبلاية يكشف مصير عقوبة "كهربا"

"طعنه فى الصدر".. مقتل صاحب مقهى إفريقى على يد سائق توك توك فى البساتين

صحيفة دنماركية: عاشور فى الأهلى وهذا موعد الإعلان عن الصفقة

"مسرح العلمين" مفاجأة مهرجان العلمين الجديدة 2023 فى دورته الأولى

خبير: مهرجان العلمين أكبر حملة تسويق للسياحة الشاطئية فى مصر

قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان العلمين يستعد لاستقبال زواره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى