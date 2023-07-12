مصور بوستر فيلم "أبو نسب" يكشف كواليس تعاونه مع محمد إمام

قال أيمن عباس مصور بوستر فيلم "أبو نسب"، إنه يتعاون مع محمد إمام في معظم أعماله، وهو الذي أصر على مشاركته معه في أحدث أعماله.

وأكد أيمن عباس في تصريحات صحفية له، أنه يتعاون مع محمد إمام منذ فيلم "كابتن مصر"، وصور أفيشات أعمال عديدة له منها "لص بغداد وليلة هنا وسرور، ومسلسل هوجان".

وأشار أيمن عباس في تصريحاته، إلى أن تصوير فيلم "أبو نسب"، كان معظمه في مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن محمد إمام طلب منه بوستر أحدث أعماله بعدما توقفا عن التعاون في آخر 3 أعمال له.

وأيمن عباس هو مصور أفيشات، قدم حوالي 45 فيلمًا، وكان مصورًا خاصًا بالعديد من الحملات الدعائية مع نجوم أبرزهم محمد منير وماجد الكدواني وتامر حسني وكريم عبدالعزيز وغيرهم.

صور أيمن عباس بوسترات للعديد من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية الشهيرة، منها "الفيل الأزرق، كيرة والجن، مسلسل طريقي، ليه لأ، ربع رومي، عمر المصري، اللعبة" وغيرها.