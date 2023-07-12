الأنبا مارك والأنبا برنابا يترأسان قداس عيد الرسل بتورينو

قام الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا للأقباط الأرثوذكس والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما للأقباط الأرثوذكس، بصلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس بطرس الرسول بالفاتيكان، للاحتفال بعيد استشهاد القديس بطرس وبولس الرسولين.

وقد اشترك مع الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا للأقباط الأرثوذكس والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما للأقباط الأرثوذكس، في صلاة القداس الإلهي كل من الراهب القمص ثاؤفيلس السرياني وكيل المطرانية والراهب القمص عبد المسيح الانطوني، والراهب القمص ميخائيل الانطوني الراهب القمص سمعان الانبا بولا.

كما شارك أيضًا الراهب القمص داود النقلوني، والراهب القمص ايلياس الاخميمي، والأب القمص كيرلس فهيم وكيل مطرانية سوهاج والمنشات والمراوغة والأب القمص انطونيو جيمي الاب القمص افرايم مجدي،

والاب القمص حنانيا عبد المسيح والقس مارو الحبشي.

وقد حضر الأب الراهب ديستيفلي سكرتير مكتب وحدة الكنائس بالفاتيكان كمندوب عن المكتب للتهنئة بالعيد.

ثم التقي نيافة الانبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا للأقباط الأرثوذكس والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما للأقباط الأرثوذكس، بغبطة الكاردينال ماورو جامبتي نائب قداسة البابا فرنسيس الاول في دولة الفاتيكان مهنئاً ومرحباً بالاباء وقد قدم لغبطته باسم قداسة البابا تواضروس الثاني ايقونة قبطية من رسم راهبات دير القديسة دميانة بالبراري.