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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. 3 نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

مروة شتلة
مروة شتلة

قالت الإعلامية مروة شتلة إن غالبية الأهالى فى البيوت يعيشون في الوقت الحالى حالة من الطوارئ، بسبب امتحانات الثانوية العامة التى أوشكت على الانتهاء.

وتابعت شتلة، الأربعاء، خلال تقديمها برنامج “البيت” المذاع عبر قناة “الناس”، "ربنا يوفق جميع الطلاب وييسر لهم كل صعب يا رب العالمين.. لكن للأسف كل ما الامتحانات تقرب تنتهى القلق والتوتر بيزيدوا عند الطلاب وأهاليهم.. خاصة الطلاب بيفضلوا يفكروا فى الامتحانات اللى فاتت ويا ترى هيحصلوا على درجات كويسة ولا لأ.. بجانب قلقهم أصلًا من المواد اللى لسه هيمتحنوها".

استكملت:"القلق دا بيعود بنتائج سلبية على الطلاب وبيفقدهم تركيزهم واستيعابهم للمواد اللى ذاكروها، وعلشان نتجنب كل ده لازم نعمل شوية أمور عشان نساعد طلابنا على التركيز.. أول حاجة تمارين التنفس، يفضل أن الطالب يخصص خلال مذاكرته دقيقتين لممارسة تمارين التنفس، لأن ده بيساعده على التخلص من الضغط النفسى وبيساعده كمان إنه يركز أثناء المذاكرة، وثانى هام تحقيق نظام حياة صحى، السهر طول الليل واتباع نظام غذائى سيئ بيسببوا زيادة أعراض القلق.. علشان كده بينصح المتخصصين بالحصول على قسط كافى من النوم وتناول طعام صحى خالى من الدهون وتناول كمية أقل من القهوة أو المشروبات اللى بتحتوى على الكافيين بشكل عام، وكمان ممارسة الرياضة لمدة نص ساعة على الأقل يوميًا".

أشارت إلى أن أهم خطوة هى زيادة الثقة بالنفس للأبناء: لو الطالب فقد ثقته بنفسه خلال فترة الامتحانات.. لازم يقف مع نفسه ويفتكر المواقف الصعبة اللى مرت عليه وعدى منها واستطاع بعزيمته وإصراره على النجاح فى تجاوزها.. لأن ده هيساعده يكمل بقية الامتحانات بطاقة وثقة عالية فى نفسه".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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