ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

3 ملايين و427 ألف جنيه حصيلة بيع سيارات بجلسة مزاد علنى لجمارك القاهرة

الإدارة العامة للجمارك
الإدارة العامة للجمارك السيارات

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك السيارات بالقاهرة برئاسة أحمد أبوبكر، جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من السيارات والموتوسيكلات المخزنة بجمارك القاهرة.

يأتى ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال جلسة المزاد تم الآتى :

1 - تم إجراء المزاد على عدد 13 لوط سيارات .

2 - تم البيع النهائى لعدد 11 لوط .

3 - لم يتم بيع عدد 2 لوط لعدم وجود عطاء . 

5 - بلغت حصيلة البيع النهائية 3 مايين و 427 و910  جنيهات .

 

الأكثر قراءة

صحيفة دنماركية: عاشور فى الأهلى وهذا موعد الإعلان عن الصفقة

الغيطى لـ"الدستور": الانتهاء من إصلاح ماسورة نجيب محفوظ بالقاهرة الجديدة خلال 6 ساعات

إحالة تاجر ملابس للجنايات بتهمة الاتجار فى العملة بالدقى

تبدأ من 5 جنيهات.. عروض على كتب "سور الأزبكية" ضمن معرض مكتبة الإسكندرية

مصدر بالجبلاية يكشف مصير عقوبة "كهربا"

السمانى عوض الله: مصر من الدول التى يعول عليها الشعب السودانى لإنقاذ البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى