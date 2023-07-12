مانشستر سيتي يعرض على والكر تجديد عقده حتى 2026

كشفت تقارير صحفية عن عرض إدارة نادي مانشستر سيتي لكيل والكر، ظهير أيمن الفريق، للاستمرار ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ويلعب كيل والكر ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ صيف عام 2017، ويستمر عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة صن الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي عرض على كيل والكر تمديد عقده والتوقيع على عقد مدته سنتان.

ولعب كيل والكر 39 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الموسم المنقضي، وصنع هدفًا واحدًا.

وأفادت الصحيفة بأن اللاعب تفاجأ بسعادة من العرض المقدم من إدارة السيتي، مؤمنًا أنه عرض سخي من إدارة النادي بالأخذ في الاعتبار أنه يقترب من سن الـ33، ويعني أنه سيكون له دور كبير مع النادي في حالة بقائه.

وبدأ كيل والكر مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي شيفيلد يونايتد تحت 18 عامًا وصعد للفريق الأول في صيف 2008، ثم انتقل معارًا لنادي نورثامبتون في نوفمبر 2008 ثم عاد للنادي في الشتاء التالي وانتقل لتوتنهام هوتسبير في صيف 2009 وأعير لشيفيلد لمدة 6 أشهر ثم عاد للسبيرز وأعير في صيف 2010 لنادي كوينز بارك رينجرز وعاد للسبيرز في شتاء العام نفسه، ثم انتقل لنادي أستون فيلا معارًا في شتاء 2011 وعاد للنادي في صيف 2011 ولعب 6 مواسم بقميص السبييرز قبل الانتقال للسيتي.