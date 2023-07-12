ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي يعرض على والكر تجديد عقده حتى 2026

كيل والكر
كيل والكر

كشفت تقارير صحفية عن عرض إدارة نادي مانشستر سيتي لكيل والكر، ظهير أيمن الفريق، للاستمرار ضمن صفوفه خلال الفترة المقبلة.

ويلعب كيل والكر ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ صيف عام 2017، ويستمر عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2024.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة صن الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي عرض على كيل والكر تمديد عقده والتوقيع على عقد مدته سنتان.

ولعب كيل والكر 39 مباراة بقميص مانشستر سيتي في الموسم المنقضي، وصنع هدفًا واحدًا.

وأفادت الصحيفة بأن اللاعب تفاجأ بسعادة من العرض المقدم من إدارة السيتي، مؤمنًا أنه عرض سخي من إدارة النادي بالأخذ في الاعتبار أنه يقترب من سن الـ33، ويعني أنه سيكون له دور كبير مع النادي في حالة بقائه.

وبدأ كيل والكر مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي شيفيلد يونايتد تحت 18 عامًا وصعد للفريق الأول في صيف 2008، ثم انتقل معارًا لنادي نورثامبتون في نوفمبر 2008 ثم عاد للنادي في الشتاء التالي وانتقل لتوتنهام هوتسبير في صيف 2009 وأعير لشيفيلد لمدة 6 أشهر ثم عاد للسبيرز وأعير في صيف 2010 لنادي كوينز بارك رينجرز وعاد للسبيرز في شتاء العام نفسه، ثم انتقل لنادي أستون فيلا معارًا في شتاء 2011 وعاد للنادي في صيف 2011 ولعب 6 مواسم بقميص السبييرز قبل الانتقال للسيتي.

كيل والكر مانشستر سيتى والكر توتنهام الدورى الانجليزى

الأكثر قراءة

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

انتداب قاضيين.. تفاصيل أول قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

بسبب "لعب العيال".. "ماكس" يُنهى حياة شاب فى كرداسة

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

محافظ الوادى الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادى الهجن والفروسية الدولى

جامعة المنصورة تنظم مؤتمر جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى