أطفال ذوي الهمم يتوافدون على قصر ثقافة الطفل بطنطا

توافد عدد من أطفال ذوي الهمم بالغربية إلى قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا؛ للمشاركة بفعاليات الورشة الفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة برئاسة د.عمرو البسيوني، والمقامة ضمن أنشطة الهيئة لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة، والهادفة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين في العديد من المجالات الأدبية والفنية داخل المجتمع بجميع محافظات مصر

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيرًا من جانب الأطفال، حيث ارتسمت علامات السعادة والفرحة على وجوههم خلال مشاركتهم في رسم عدد من اللوحات الفنية التي عبرت عن بعض المعالم السياحية في مصر، فيما أظهرت لوحات أخرى مشاهد من الطبيعة البيئية الخلابة لمصر، حيث استخدم الأطفال الألوان الخشبية والفلوماستر لتصميم لوحاتهم.

نظمت قصور الثقافة العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية لذوي الهمم بمواقع الثقافة بالغربية، حيث عقدت مكتبة قرية محلة أبو علي الثقافية ندوة بعنوان "لا للعنف والتنمر ضد ذوي الهمم"، فيما استعرض قصر ثقافة طنطا خلال محاضرة تثقيفية أهم النتائج الإيجابية لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، منها: أن الدمج يساهم في حصول ذوي الهمم علـى الاحتـرام والتقدير المجتمعي، ليتسنّى لهم العيش الكريم، وبأنه يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة في المجتمع، ويضمن لهم حق العمل والاعتمـاد على أنفسهم قدر الإمكان ويخلق لهم مناخاً أكثر تناسباً، ويدفعهم لزيادة دوافعهم نحو التعليم وتكوين علاقات اجتماعية سليمة مع الغير.