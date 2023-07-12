مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية بالمنوفية

لقى شاب مصرعه جراء تصادمه بدراجة نارية في المنوفية على الطريق المؤدي من قرية كفرداود لمدينة السادات، حيث تم نقل الجثمان للمستشفى؛ لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد مصرع شاب في حادث دراجة نارية على طريق كفرداود السادات دائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع م، م، ا مقيم قرية غمرين دائرة مركز شرطة منوف، متأثرًا بإصابته في حادث دراجة نارية على طريق كفرداود السادات، وفشلت محاولات إنقاذ حياته وتوفي في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وذلك بعد إجراء المعاينة اللازمة وسؤال شهود العيان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.