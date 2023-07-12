ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية بالمنوفية

مصرع شاب
مصرع شاب

لقى شاب مصرعه جراء تصادمه بدراجة نارية في المنوفية على الطريق المؤدي من قرية كفرداود لمدينة السادات، حيث تم نقل الجثمان للمستشفى؛ لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد مصرع شاب في حادث دراجة نارية على طريق كفرداود السادات دائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بالانتقال والفحص تبين مصرع م، م، ا مقيم قرية غمرين دائرة مركز شرطة منوف، متأثرًا بإصابته في حادث دراجة نارية على طريق كفرداود السادات، وفشلت محاولات إنقاذ حياته وتوفي في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وذلك بعد إجراء المعاينة اللازمة وسؤال شهود العيان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية إجراءات القانونية أحداث الواقعة اجراءات استخراج

الأكثر قراءة

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

انتداب قاضيين.. تفاصيل أول قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

بسبب "لعب العيال".. "ماكس" يُنهى حياة شاب فى كرداسة

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

محافظ الوادى الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادى الهجن والفروسية الدولى

جامعة المنصورة تنظم مؤتمر جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى