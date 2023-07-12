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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتكلفة 70 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنى كلية الصيدلة الجديد

جريدة الدستور

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الأربعاء، مبنى كلية الصيدلة بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور علام عبدالمنعم القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية وعدد من العاملين بالكلية.

وقال رئيس الجامعة، إن افتتاح المبنى بلغت تكلفته 70 مليون جنيه، وهو ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها للتوسع المستمر في مباني ومنشآت الجامعة الجديدة، وذلك لاستيعاب الزيادة العددية وإتاحة فرص تعليمية متعددة لطلاب المحافظة والمحافظات المجاورة، لتنفيذ خطة الدولة في التطوير النوعي للخدمات التعليمية والبحثية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تحرص على دعم التعليم الجامعي من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على أكمل وجه.

أضاف د.علام عبدالمنعم، أن المبنى تم تصميمه على أحدث الأكواد التي تلبي إحتياجات الجيل الرابع للجامعات، والتي تخضع للرؤية المستقبلية للقيادة السياسية من خلال رقمنة الجامعات ورؤية مصر 2030، مؤكداً أن الجامعة لا تألوا جهدا في توفير كل الإمكانيات المادية اللازمة حتى تؤدي كلية الصيدلة رسالتها في خدمة المجتمع على أكمل وجه، حيث إنها تكمل المنظومة الطبية بالدولة جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية والعامة.

وأوضح حسين محمدين، أن المبنى الذي تبلغ مساحته ٤٠٠٠ متر مسطح ويتكون من بدروم، دور أرضي وأربعة أدوار متكررة، وتحتوي على ٣ مدرجات تبلغ سعة كل مدرج ٣٥٠ طالبا وطالبة، كما يحتوي على ٢٣ معملا، ٢ صالة امتحانات، ٦ قاعات دراسية، ٥٠ غرفة إدارية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب ٥ مكاتب لرؤساء الأقسام.

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IMG-20230712-WA0074
IMG-20230712-WA0073
IMG-20230712-WA0073
2030 الإدارة الهندسية الاستثمارات التعليم والطلاب الجامعات الجيل الرابع الدكتور مصطفى عبدالخالق

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