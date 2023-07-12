نجوم الغناء فى الوطن العربى والعالم مفاجأة مهرجان العلمين الجديدة

عقد مهرجان العلمين الجديدة مؤتمرًا صحفيًا، أمس الثلاثاء، في نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، للإعلان عن جميع فعاليات المهرجان للموسم الصيفي 2023، والتي تقام في الفترة من 13 يوليو وحتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين".

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

كشفت إدارة المهرجان خلال المؤتمر الصحفي عن عدد من أسماء النجوم اللامعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي الذي سيحييون عددًا من الحفلات الغنائية على مدار ليالي المهرجان، منهم النجم تامر حسني، الذي سيبدأ الحفلات يوم 21 يوليو الجاري، وكذلك النجوم راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت.

حفل أنغام بمهرجان العلمين

وعلم "الدستور" أن عدد الحفلات الموسيقية سيزيد عن 12 حفلًا لنجوم مصر والعرب والعالم وأنه تم الاتفاق مع عدد من النجوم، بالإضافة إلى وضع اللمسات النهائية على بعض الاتفاقات الأخرى ومن بين النجوم الذي سيشاركون في المهرجان أيضًا النجوم "أنغام وأحمد سعد وكارول سماحة وفريق كايروكي" وجار الاتفاق مع النجمين مدحت صالح وعلي الحجار وعدد آخر من النجوم.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.