محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة"

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووكيل وزارة الصحة، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والزراعة، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء، وعدد من ممثلي الرى والكهرباء والغاز والاتصالات ، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، ومسئول مؤسسة حياة كريمة.

وناقش المحافظ آخر المستجدات بمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة ونسب تنفيذ الأعمال بمختلف القطاعات بنطاق قرى المركزين والوقوف على معوقات التسليم للعمل على تذليلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " يعد مشروعا قوميا عملاقا يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم، مشددًا على التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين كل الجهات الخدمية والقطاعات المختلفة كون المبادرة مشروعا قوميا وحيويا.

وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالى أعمال المشروعات التي تم الانتهاء من إجراءات التسليم، ومنها مشروع سكن كريم بـ8 مواقع بإجمالى 37 عمارة بواقع 296 وحدة سكنية بنطاق المركزين، وفي قطاع الصحة تم تسلم 19 مشروع وحدة صحية "تطوير ورفع كفاءة" وجار تسلم 7 وحدات صحية جديدة خلال أسبوع، كما تم الانتهاء من تسليم 14 مشروع نقطة إسعاف، و46 مشروع آبار ارتوازية، و15 نقطة شرطة، 37 مشروع بريد، 30 مركز شباب، 130 مدرسة، 13 مجمعا حكوميا، 18 كوبري.

ووجه محافظ المنوفية بالتنسيق بين الجهات المعنية ودار الهندسة للانتهاء من تلافي كل الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة، كما تطرق الاجتماع، مناقشة موقف تعديل شبكات الصرف المغطى بأراضى توسعات محطات الصرف، فضلاً عن أعمال الرصف بسلامون بحرى، وعرض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بنطاق مركزى أشمون والشهداء.

وأكد محافظ المنوفية حرص الدولة على سرعة الانتهاء من كل المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدخولها الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها لخدمة المواطنين بقرى الريف المصرى.