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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سوليفان: بايدن سيكون صريحا مع زيلنسكي بشأن الانضمام للناتو

الرئيس الامريكي جو
الرئيس الامريكي جو بايدن

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأربعاء، في مقابلة مع قناة “MSNBC”، إن الرئيس جو بايدن سيكون صريحاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الأساس المنطقي لقرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عضوية أوكرانيا.

وأكد سوليفان بايدن سيكون "صريحاً وأميناً" مع زيلينسكي، عندما يلتقيان في وقت لاحق الأربعاء.

البيت الأبيض: من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية الناتو قريبًا

وسبق وأكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن أوكرانيا لها مستقبل في حلف الناتو، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية.  

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زيلينسكي: أوكرانيا تخوض معركة بقاء.. والانضمام لـ"الناتو"هدفنا الأكبر


وأضاف البيت الأبيض: “ننظر في دعم أوكرانيا بما يلزم للدفاع عن نفسها على المدى الطويل، وما يمكن تقديمه لأوكرانيا حاليًا هو دعمها عسكريًا حتى تنتصر”. 

وتابع بيان البيت الأبيض أنه من غير المحتمل حصول أوكرانيا على عضوية الناتو قريبًا. 

وانتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء عدم وجود جدول زمني لعضوية بلاده في الناتو ووصفه بأنه "سخيف"، ما وجه انتقادات لاذعة إلى تجمع لزعماء الحلف كان يهدف إلى إظهار التضامن في مواجهة العدوان الروسي.

وجدد زيلينسكي انتقادات التوترات في القمة بعد فترة وجيزة من اندلاع موجة من النوايا الحسنة بعد أن وافقت تركيا على دفع محاولة السويد للانضمام إلى الناتو، حيث يأمل الحلفاء في حل المفاوضات المتأرجحة وترك مسار واضح لفيلنيوس للمضي قدمًا للتحالف ودعمه لأوكرانيا.

وقال: "نحن نقدر حلفاءنا"، لكنه أضاف أن "أوكرانيا تستحق الاحترام أيضًا".

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سوليفان بايدن زيلينسكي الناتو أوكرانيا الأوكراني

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