ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نخبة الأطباق.. أشهر 5 كتب عن فن الطهي خلال إجازة الصيف

كتب عن فن الطهى
كتب عن فن الطهى

كثيرة هى الكتب التي خرجت عن فن الطهي في الوقت الذي تبحث فيه السيدات عن هذه المؤلفات من أجل التنوع في الأكلات اليومية للأسرة.

في السطور التالية يرشح "الدستور" 5 كتب عن فن الطهى لعشاق الأكلات المختلفة ومحبى التنوع في الوجبات الرئيسية على طاولة الطعام.

◘ كتاب أصول الطهي
يحتوى على كم هائل من الوصفات ويعتبر الكتاب المؤسس لفن الطهى المصري كتبته السيدة “نظيرة نقولا” المعروفة بـ”أبلة نظيرة”، بالاشتراك مع بهية عثمان بعد عودتها من إنجلترا لدراسة الطهي والأشغال المنزلية.

يحتوي الكتاب على جميع الوصفات المصرية الأصيلة والمستحدثة من المطابخ الأوروبية والشامية والتركية، كما كان يتم تدريب الفتيات عليها في المدارس، إضافة إلى طرق الحفظ بالتسكير والتخليل والتمليح وتقنيات التعليب المختلفة.

يعتبر الكتاب أول مرجع عربي عن فن الطهي، كتبته أبلة نظيرة بعد عودتها من إنجلترا، ليكون منهج أساسي لدراسة فن الطهي في المدارس الثانوية للفتيات.

تم نشر الكتاب لأول مرة 1941، وبسبب النجاح الكبير الذي حققه تحول من كتاب مدرسي إلى أشهر كتاب للطهي في مصر، وتم إعادة طبعه أكثر من 12 مرة حتى بداية الثمانينيات.

◘ موسوعة فنون الطهي
من تأليف حنان عيد خليفة ويعتبر الكتاب موسوعة فنون الطهي وتضمن صفحاته الطرق السليمة لإعداد أطباق الطعام المختلفة وكيفية إجادة فن الطهى وتقديم الطعام على المائدة العربية بشكل منظم وجيد.

◘ كتاب السَّلَطات 
يعد ضمن سلسلة المطبخ العالمي التي كتبها مجموعة من الخبراء الأجانب في عالم المطبخ، ويضم مجموعة من أشهر أنواع السلاطات وكيفية تحضيرها كـ الكول سلو والتفاح وسلطات الخضراوات والمأكولات البحرية الشهية وسَلطات اللحوم المشبعة وأشهى مكونات حشو السندوتشات المعروفة في أنحاء العالم.

يضم الكتاب أيضًا 7 وصفات لعمل خلطة المايونيز المنزلي أو الصلصة الفرنسية، ويتناول الكتاب عددًا كبيرًا من أسماء الخضراوات المستخدمة في السلاطة.

◘ مطبخ العالم

يعتبر الكتاب من أشهر كتب الطبخ؛ لأن مؤلفته الشيف منال العالم من السيدات العربيات التي تقدمن أشهى المأكولات والمشروبات التي يفضلها جميع الأشخاص، فقد قدمت مجموعة رائعة من الأكلات العربية والغربية، كما أنها وفرت لكل امرأة طرق إعداد سفرة الطعام بأشهى الأكلات المنظمة والتي تجعل سفرتك متميزة.

يعد الكتاب مرجع لكل من ترغب في تعلم فن الطبخ بالطرق الحديثة، ويحوى بين صفحاته أكثر من 700 وصفة طبخ متنوعة، وهو يضم المشروبات والحلويات والعصائر، إضافة للشوربات والسلطات والمعجنات والمقبلات، وعلى رأسهم الأطباق الرئيسية.

◘ نُخبة الأطباق
تأليف أمل الجهيمي، ويعتبر كتاب أطباق النخبة الكتاب الأشهر في الأوساط السعودية يحتوي على 400 صفحة ملونة وعلى 360 وصفة مختلفة، ويضم الكتاب 18 قسمًا من الأطباق الرئيسية و السّلطات والمقبلات والحلويات والمشروبات، فهو يحتوي على وصفات مميزة ومتجددة على الدوام.

كتاب مطبخ العالم كتاب السلاطات كتاب نخبة الأطباق كتاب موسوعة فنون الطهي كتاب أصول الطهي

مواد متعلقة

فنون الطهي حول العالم.. أسامة القفاش يقدم "100 أكلة وأكلة" في إصدار جديد

الأكثر قراءة

الإعدام شنقًا لقاتلة ابنتها بمساعدة عشيقها لكشفها علاقتهما غير المشروعة

إثيوبيا توافق على طلب مصر وجود اتفاق كتابى بشأن سد النهضة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

الأهلى والزمالك لا يعرفان الهزيمة مع محمود البنا فى الدورى هذا الموسم

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الشاب بلال" بمنشية الصدر

الرئيس السيسى وأبى أحمد يتفقان على استئناف مفاوضات سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى