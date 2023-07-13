نخبة الأطباق.. أشهر 5 كتب عن فن الطهي خلال إجازة الصيف

كثيرة هى الكتب التي خرجت عن فن الطهي في الوقت الذي تبحث فيه السيدات عن هذه المؤلفات من أجل التنوع في الأكلات اليومية للأسرة.

في السطور التالية يرشح "الدستور" 5 كتب عن فن الطهى لعشاق الأكلات المختلفة ومحبى التنوع في الوجبات الرئيسية على طاولة الطعام.

◘ كتاب أصول الطهي

يحتوى على كم هائل من الوصفات ويعتبر الكتاب المؤسس لفن الطهى المصري كتبته السيدة “نظيرة نقولا” المعروفة بـ”أبلة نظيرة”، بالاشتراك مع بهية عثمان بعد عودتها من إنجلترا لدراسة الطهي والأشغال المنزلية.

يحتوي الكتاب على جميع الوصفات المصرية الأصيلة والمستحدثة من المطابخ الأوروبية والشامية والتركية، كما كان يتم تدريب الفتيات عليها في المدارس، إضافة إلى طرق الحفظ بالتسكير والتخليل والتمليح وتقنيات التعليب المختلفة.

يعتبر الكتاب أول مرجع عربي عن فن الطهي، كتبته أبلة نظيرة بعد عودتها من إنجلترا، ليكون منهج أساسي لدراسة فن الطهي في المدارس الثانوية للفتيات.

تم نشر الكتاب لأول مرة 1941، وبسبب النجاح الكبير الذي حققه تحول من كتاب مدرسي إلى أشهر كتاب للطهي في مصر، وتم إعادة طبعه أكثر من 12 مرة حتى بداية الثمانينيات.

◘ موسوعة فنون الطهي

من تأليف حنان عيد خليفة ويعتبر الكتاب موسوعة فنون الطهي وتضمن صفحاته الطرق السليمة لإعداد أطباق الطعام المختلفة وكيفية إجادة فن الطهى وتقديم الطعام على المائدة العربية بشكل منظم وجيد.

◘ كتاب السَّلَطات

يعد ضمن سلسلة المطبخ العالمي التي كتبها مجموعة من الخبراء الأجانب في عالم المطبخ، ويضم مجموعة من أشهر أنواع السلاطات وكيفية تحضيرها كـ الكول سلو والتفاح وسلطات الخضراوات والمأكولات البحرية الشهية وسَلطات اللحوم المشبعة وأشهى مكونات حشو السندوتشات المعروفة في أنحاء العالم.

يضم الكتاب أيضًا 7 وصفات لعمل خلطة المايونيز المنزلي أو الصلصة الفرنسية، ويتناول الكتاب عددًا كبيرًا من أسماء الخضراوات المستخدمة في السلاطة.

◘ مطبخ العالم

يعتبر الكتاب من أشهر كتب الطبخ؛ لأن مؤلفته الشيف منال العالم من السيدات العربيات التي تقدمن أشهى المأكولات والمشروبات التي يفضلها جميع الأشخاص، فقد قدمت مجموعة رائعة من الأكلات العربية والغربية، كما أنها وفرت لكل امرأة طرق إعداد سفرة الطعام بأشهى الأكلات المنظمة والتي تجعل سفرتك متميزة.

يعد الكتاب مرجع لكل من ترغب في تعلم فن الطبخ بالطرق الحديثة، ويحوى بين صفحاته أكثر من 700 وصفة طبخ متنوعة، وهو يضم المشروبات والحلويات والعصائر، إضافة للشوربات والسلطات والمعجنات والمقبلات، وعلى رأسهم الأطباق الرئيسية.

◘ نُخبة الأطباق

تأليف أمل الجهيمي، ويعتبر كتاب أطباق النخبة الكتاب الأشهر في الأوساط السعودية يحتوي على 400 صفحة ملونة وعلى 360 وصفة مختلفة، ويضم الكتاب 18 قسمًا من الأطباق الرئيسية و السّلطات والمقبلات والحلويات والمشروبات، فهو يحتوي على وصفات مميزة ومتجددة على الدوام.