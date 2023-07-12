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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1200 مريض فى قافلة علاجية بالدقهلية

قافلة طبية
قافلة طبية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الرحمانية بمركز ميت غمر، تحت إشراف الدكتور علياء أبوالسعود، منسق عام القوافل فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تم توقيع الكشف على 1200 مريض، ضمت 9 عيادات (2 باطنة- أطفال- جراحة- جلدية- أسنان- تنظيم أسرة)، فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray، وتم الكشف على عدد باطنة "288، أطفال 182، جراحة 87 أنف وأذن 115، جلدية 238، أسنان 122، نسا وتنظيم أسرة 168".

كما تم إجراء عدد 136 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 122 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ124 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 51 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص المديرية على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و135 حالة استبيان، مؤكدًا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

فى سياق آخر، زار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، مركز ومدينة ميت غمر، وافتتح عددًا من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 4,5 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كل الخدمات له في كل القطاعات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخري التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين.

وافتتح المحافظ قسم حضانات الأطفال بمستشفي اتميدة المركزي بتكلفة مليون جنيه، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل تطويرعمل الحضانة، وتفقد مركز الغسيل الكلوي واستمع إلى مشاكلهم ومطالبهم، موجهًا لوكيل وزارة الصحة بسرعة حلها.

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شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الرحمانية مركز ميت غمر ميت غمر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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