ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العالمية للأرصاد الجوية: الكرة الأرضية تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

الحرارة
الحرارة

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجة حرارة سطح الأرض سجلت خلال اليومين الماضيين رقمًا قياسيًا جديدًا هو الأعلى على الإطلاق لتكون 17.03 C.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض كانت 16.88 درجة في يوليو 2016؛ ليأتي هذا العام ويسجل رقمًا جديدًا، مشيرة إلى أنه دائمًا ما يحدث هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة مع بداية ظهور ظاهرة النينو التي تزيد من درجة الحرارة على اليابسة وفي المحيطات.

وأشارت إلى أن مصر ما زالت تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، ولا توجد تأثيرات غير عادية، وأن الشعور بدرجة حرارة يزيد نسبيًا من المعدل وليس وضعًا يؤشر إلى خطورة، وتأثيره على مصر طفيف. ومن  المتوقع زيادة درجة حرارة سطح الأرض في المستقبل، مع استمرار استخدام الإنسان للوقود الأحفوري ومشتقاته.

يشار إلى أن محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أوضح- في تصريحات صحفية- أن درجات الحرارة التي سجلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هي درجة حرارة الكوكب والكرة الأرضية وليس الهواء الذي نقيسه بشكل يومي، وهي عادة تحدث مع ظهور ظاهرة النينو التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة بعض المناطق.

وقال إن أبرز التداعيات الناتجة عن ظاهرة النينو هي أنه في موسم الفيضانات التي تشهده بعض الدول تزيد حدة الظاهرة نسبيًا، وكذا موسم الأمطار في الصيف يزيد في بعض المناطق في غير أوانها.

إن ظاهرة النينو لا تؤثر على دولة بعينها ولكنها تؤثر على مناطق بالكرة الأرضية بصفة عامة بالسلب، فهناك مناطق تتأثر بشكل واضح وأخرى لا تتأثر بشكل واضح.

العالمية للأرصاد الجوية درجة حرارة سطح الأرض درجات الحرارة الأرصاد ارتفاع درجة حرارة

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

محمد عواد يضع شرطين لتجديد عقده مع الزمالك

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

سفير قطر فى لقاء مع وزير الزراعة: مصر أرض خصبة للاستثمار

ذهب لسرقة أسلاك الكهرباء فأنهت حياته صعقًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى