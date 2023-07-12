العالمية للأرصاد الجوية: الكرة الأرضية تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجة حرارة سطح الأرض سجلت خلال اليومين الماضيين رقمًا قياسيًا جديدًا هو الأعلى على الإطلاق لتكون 17.03 C.

وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض كانت 16.88 درجة في يوليو 2016؛ ليأتي هذا العام ويسجل رقمًا جديدًا، مشيرة إلى أنه دائمًا ما يحدث هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة مع بداية ظهور ظاهرة النينو التي تزيد من درجة الحرارة على اليابسة وفي المحيطات.

وأشارت إلى أن مصر ما زالت تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، ولا توجد تأثيرات غير عادية، وأن الشعور بدرجة حرارة يزيد نسبيًا من المعدل وليس وضعًا يؤشر إلى خطورة، وتأثيره على مصر طفيف. ومن المتوقع زيادة درجة حرارة سطح الأرض في المستقبل، مع استمرار استخدام الإنسان للوقود الأحفوري ومشتقاته.

يشار إلى أن محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أوضح- في تصريحات صحفية- أن درجات الحرارة التي سجلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية هي درجة حرارة الكوكب والكرة الأرضية وليس الهواء الذي نقيسه بشكل يومي، وهي عادة تحدث مع ظهور ظاهرة النينو التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة بعض المناطق.

وقال إن أبرز التداعيات الناتجة عن ظاهرة النينو هي أنه في موسم الفيضانات التي تشهده بعض الدول تزيد حدة الظاهرة نسبيًا، وكذا موسم الأمطار في الصيف يزيد في بعض المناطق في غير أوانها.

إن ظاهرة النينو لا تؤثر على دولة بعينها ولكنها تؤثر على مناطق بالكرة الأرضية بصفة عامة بالسلب، فهناك مناطق تتأثر بشكل واضح وأخرى لا تتأثر بشكل واضح.