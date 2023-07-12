وزارة العمل تستعد لإطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء بدء الاستعدادات للحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوعية الراغبين في العمل في الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية برئاسة آمال عبدالموجود، وممثلين عن الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية، وشركة «Axeer» المتخصصة في تنفيذ حملات التوعية.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع نهاية الأسبوع المقبل بحضور ممثلي منظمتي الهجرة والعمل الدوليتين؛ للاستفادة من خبراتهم في "الخطة" التي تأتي في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ولتعزيز قدرة المؤسسات المصرية، وتبادل المعرفة والخبرة من أجل إدارة مناسبة للهجرة.

ودارت نقاشات بشأن مجموعة من التساؤلات التي سوف تشملها الحملة عن حقوق وواجبات العمال، والتشريعات والمعايير المحلية والدولية ذات الصلة، وتوعيتهم بشرعية العمل بالخارج، والآليات والطرق المشروعة للجوء إليها، وكذلك إبراز دور وزارة العمل في تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الداخلية والخارجية، والتركيز على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وإطلاق حملات قومية لتغيير الصورة الذهنية لدي الشباب نحو ثقافة العمل، وتحسين صورة العمل في المجتمع، والتشديد على أهميته، تماشيًا مع المتغيرات والتحديات التي لحقت بسوق العمل داخليًا وخارجيًا.

وتحدث المجتمعون عن دور الحملة الإعلامية في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم السياسات البديلة التي تُقدمها الدولة والخاصة بالتدريب والتشغيل، ورفع الوعي بين العمال الحاليين في مصر، والباحثين عن عمل بشأن التشريعات الوطنية والدولية والتدابير المُتخذة لحمايتهم فضلا عن طرق البحث عن عمل لائق وأمن، وضمان الحصول على فرص عمل بالداخل والخارج بما يتوافق مع المعايير الدولية العادلة للتوظيف وحقوق العمال، وتغيير الصورة الذهنية لدى الشباب في اتجاه العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وزيادة وعي الرأي العام بشأن الحق في التوظيف العادل وفرص العمل اللائقة.

وستنتج "الحملة الإعلامية" وتصمم وتنفذ محتوى رقميًا يخدم أهداف الحملة وينشرها على مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة «تويتر، إنستجرام، فيسبوك، وقنوات بث، واتس آب، وشبكة Google الإعلانية، ويتضمن المحتوى الرقمي: مقاطع فيديو قصيرة ورسوم متحركة ورسوم بيانية وصور GIF وشعارات ‏الويب، وكذلك إنتاج مقاطع صوتية باللغة العربية بمتوسط 30 إلى 90 ثانية للتوزيع عبر الإعلانات الإذاعية وحملات واتس آب، وتنظيم أيام توعوية من خلال العربات المتنقلة التابعة لوزارة العمل في القرى، وإنتاج مواد توعية مثل الملصقات والنشرات الخاصة بالأحداث والكتيبات لنشر الرسائل الرئيسية لزيادة الوعي بحقوق العمال والتوظيف العادل، ورصد وتحليل التغطية من خلال التقارير السردية الشاملة التي تحتوي على مؤشرات الأداء الرئيسية KPI وتعديل خطة التنفيذ وفقا لذلك.

جدير بالذكر أن وزير العمل حسن شحاتة وجه في وقت سابق بسرعة إطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتركيز على حث الشباب للإقبال على العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من خطط الوزارة في التدريب المهني المجاني لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، واستهداف الراغبين في الالتحاق بسوق العمل في مصر وخارجها للتعريف بحقوقهم وواجباتهم من خلال تعريفهم بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتشريعات الدولية والوطنية فضلًا عن سبل البحث عن وظائف في الخارج، وضمان الوصول إليها بطريقة مناسبة وأخلاقية، والتأكيد على دور الدولة في تأهيل الشباب لسوق العمل.