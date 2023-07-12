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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودي يتقدم بعرض رسمي لضم ميتروفيتش من فولهام

ميتروفيتش
ميتروفيتش

قالت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، في تقرير، إن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي لنظيره فولهام الإنجليزي لضم المهاجم الصربي الدولي أليكسندر ميتروفيتش هذا الصيف.

وأضاف التقرير، أن العرض بلغ 25 مليون يورو لضم صاحب الـ 28 عامًا، وأن اللاعب منفتح على الرحيل للسعودية.

واستغنى الهلال عن ثنائي الهجوم الحالي النيجيري أوديون إيجالو والمالي موسى ماريجا بطلبات من المدرب الجديد خورخي خيسوس.

ميتروفيتش لعب الموسم المنصرم السادس له مع النادي الإنجليزي، حيث خاض 205 لقاء وسجل 111 هدفًا.

واحتل ميتروفيتش المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي البريميرليج الموسم الماضي برصيد 14 هدفًا.

وأبرم الهلال حتى الآن صفقتي روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي كما حسم صفقة ميلينكوفيتش سافيتش الذي يخضع اليوم للفحوصات الطبية قبل توقعيه رسميًا.

الهلال السعودي الهلال فولهام أليكسندر ميتروفيتش ميتروفيتش

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