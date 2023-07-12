زيلنيسكي: نحن مصدر أمن أوروبا.. والتعهدات الأمنية ليست بديلا عن عضويتنا بالناتو

رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، بالالتزامات الأمنية الجديدة من دول مجموعة السبع.

وحذر زيلينكسي من أن هذه التعهدات لا يمكن أن تكون بديلا عن عضوية بلاده في حلف الناتو، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني عقب محادثاته مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وأضاف زيلينسكي أنه يجب النظر إلى وعود مجموعة السبع على أنها ليست بدلا من الناتو، ولكن كضمانات أمنية في طريقنا إلى التكامل.

وأكد الرئيس الأوكراني أن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، جيدة، متابعا "لكن إذا تلقينا دعوة لنكون عضوا في الحلف، فسيكون ذلك هو الأمثل.

وشدد زيلينسكي علي أن أوكرانيا كانت وستكون مصدرا لأمن أوروبا، لافتا إلي أن كييف لن تحتاج إلى خطة خاصة للانضمام إلى الناتو.

وأوضح زيلينسكي أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا أكدتها مجموعة السبع وكييف ستصبح عضوا متساويا مع بقية أعضاء الناتو، قائلا "نتفهم أن شركاءنا يدعموننا بالسلاح كي ندافع عن أنفسنا وأننا لن نتمكن من الانضمام للناتو خلال الحرب".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته من أن أوكرانيا ستنضم للأطلسي عقب الحرب.

روسيا: الضمانات الأمنية لأوكرانيا أمر خاطئ وخطير جدا

وفي وقت سابق من اليوم، علقت روسيا، على تصريحات البيت الأبيض حول تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بالاشتراك مع مجموعة الدول السبع الكبرى «G7».

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، على أن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أنه سيتم الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم بالاشتراك مع مجموعة السبع.