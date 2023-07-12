ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلنيسكي: نحن مصدر أمن أوروبا.. والتعهدات الأمنية ليست بديلا عن عضويتنا بالناتو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

رحب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، بالالتزامات الأمنية الجديدة من دول مجموعة السبع.

وحذر زيلينكسي من أن هذه التعهدات لا يمكن أن تكون بديلا عن عضوية بلاده في حلف الناتو، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني عقب محادثاته مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وأضاف زيلينسكي أنه يجب النظر إلى وعود مجموعة السبع على أنها ليست بدلا من الناتو، ولكن كضمانات أمنية في طريقنا إلى التكامل.

وأكد الرئيس الأوكراني أن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، جيدة، متابعا "لكن إذا تلقينا دعوة لنكون عضوا في الحلف، فسيكون ذلك هو الأمثل.

وشدد زيلينسكي علي أن أوكرانيا كانت وستكون مصدرا لأمن أوروبا، لافتا إلي أن كييف لن تحتاج إلى خطة خاصة للانضمام إلى الناتو.

وأوضح زيلينسكي أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا أكدتها مجموعة السبع وكييف ستصبح عضوا متساويا مع بقية أعضاء الناتو، قائلا "نتفهم أن شركاءنا يدعموننا بالسلاح كي ندافع عن أنفسنا وأننا لن نتمكن من الانضمام للناتو خلال الحرب".

وأعرب زيلينسكي عن ثقته من أن أوكرانيا ستنضم  للأطلسي عقب الحرب.

روسيا: الضمانات الأمنية لأوكرانيا أمر خاطئ وخطير جدا

وفي وقت سابق من اليوم، علقت روسيا، على تصريحات البيت الأبيض حول تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بالاشتراك مع مجموعة الدول السبع الكبرى «G7».

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، على أن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أنه سيتم الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم بالاشتراك مع مجموعة السبع.

الرئيس الأوكراني مجموعة السبع حلف الناتو ينس ستولتنبرج فيلنيوس اوروبا

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

محمد عواد يضع شرطين لتجديد عقده مع الزمالك

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا برقم الجلوس

سفير قطر فى لقاء مع وزير الزراعة: مصر أرض خصبة للاستثمار

محافظ دمياط تناقش مع "إينى" للبترول تعزيز التعاون بمجالات خدمة المجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى