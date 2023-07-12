القبض على مدير بنك بحوزته مخدر الشابو خلال كمين بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير بنك بحوزته كميات من مخدر الشابو وبعض الأدوات التي تستخدم في تعاطيه وترويجه عبر الكمين الحدودي الفاصل بين محافظتي الدقهلية ودمياط أمام قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين وبمواجهته اقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الملازم أول محمود سامي حمزة، الضابط بوحدة مباحث مركز شربين - والمعين خدمة رئاسة كمين رأس الخليج الحدودي مع محافظة دمياط - دائرة مركز شربين والقوة المرافقة من ضبط "محمد.ع.ف.ي"، 41 عامًا، مدير بأحد البنوك حال استقلاله للسيارة رقم ( دف و ٥۷۸۳ ملاكي) .

و بالاستعلام من المتهم عن تراخيص السيارة تبين عدم حمله رخصتى القيادة والتسيير وبطاقة تحقيق الشخصية، وبتفتيش السيارة عثر على ٤ أكياس مختلفة الأوزان تحوى جوهر الشابو المخدر بإجمالي أوزان بلغت ٥٥ جرام ، و۲ میزان حساس، مقص، أكياس صغيرة معدة للتعبئة - بكرة لاصق أداة تعاطی "کنشه"، ۲ هاتف محمول.

و بمواجهة المتهم أقر واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة لتسهيل اتصاله بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع. وأضاف بأن السيارة خاصة أحد أصدقائه وبالكشف على السيارة تبين أنها ملك زوجته. جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.