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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تاج" لتامر حسنى فى المركز الثانى بشباك التذاكر بموسم عيد الأضحى

تاج
تاج

تواجد فيلم «تاج» بطولة النجم تامر حسني في المركز الثاني بإيرادات شباك التذاكر المصري بموسم عيد الأضحى المبارك بعد فيلم «بيت الروبي»، الذي تصدر الموسم حتى الآن.

إيرادات فيلم تاج

وجمع فيلم تاج لتامر حسني حتى صباح اليوم وخلال أسبوعين من العرض إيرادات بقيمة  33,787,297، وكان الأسبوع المنقضي فقط جمع الفيلم إيرادات بقيمة 6,987,154 جنيه وهي إيرادات مميزة للغاية.

 

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

 

إيرادات فيلم تاج فيلم تاج تاج النجم تامر حسني إيرادات شباك التذاكر إيرادات شباك التذاكر المصري فيلم بيت الروبى

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