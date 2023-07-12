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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة محظورات الأهلى استعدادًا لمباراة القمة أمام الزمالك

مران الأهلي
مران الأهلي

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبين ووضع قائمة محظورات قبل الدخول لمعسكر مغلق لمواجهة الزمالك المرتقبة بعد حسم الدوري للمرة الـ43 في تاريخ النادي.

وكشف مصدر مسئول عن أن مدير الكرة طلب أولا من إدارة النادي إغلاق المران على ملعب التتش من أجل السرية وإعطاء كولر حرية التدريب على خطة اللقاء وأيضا لزيادة معدلات التركيز لدى اللاعبين قبل اللقاء.

وأضاف المصدر أن عبدالحفيظ حذر اللاعبين من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى وقام بتفعيل قرار الحظر الإعلامي وتوقيع عقوبات علي أي لاعب يخالف التعليمات في ظل الظروف الراهنة.

ومن المقرر أن يكون التشكيل المتوقع لخوض لقاء القمة مكونا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول ومروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وسيحتفظ كولر على دكة البدلاء بأوراق تستطيع تغيير النتيجة مثل أحمد القندوسى ومحمد الضاوى كريستو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف بينما خرج الثنائي عمرو السولية ومحمود متولى من حسابات الجهاز الفنى فى تلك المواجهة لعدم شفائهما بشكل كامل من الإصابات التى أبعدتهما عن المباريات الأخيرة.

كولر الاهلى سيد عبد الحفيظ الزمالك القمة

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