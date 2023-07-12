الحبس سنتين لمتهمين تحرشا جنسيا بفتيات فى مكان عام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة التحرش الجنسي بفتيات في مكان عام، قضت ببراءة متهم آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "س . س"، "م . ا" بالتحرش جنسيًا بالمجني عليهما "ر. م"، "ح . ج" في مكان عام حافلة نقل عام بإتيان تلميحات وإيحاءات جنسية.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم الأول بهتك عرض المجني عليها "ر . م" بالقوة بأن باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام وقام بملامسة مواطن عفتها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول سب المجني عليها "ح. ج" بالألفاظ الواردة بالتحقيقات.