النيابة تجرى المعاينة التصويرية لمقتل عجوز بالدلنجات فى البحيرة

قرر المستشار أحمد عمار، وكيل النائب العام، برئاسة المستشار إسلام الدماطي، مدير نيابة الدلنجات بالبحيرة، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية اللازمة، على خلفية اتهامه بقتل سيدة مسنة أثناء سرقة بعض المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها بقرية المسين التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

كما قامت النيابة العامة بمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة باصطحاب المتهم وسط حراسة أمنية مشددة إلى مكان ارتكاب الواقعة وقام المتهم بإجراء المعاينة التصويرية لارتكابه الجريمة.

كان كشف ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات برئاسة المقدم محمود يونس، عن غموض العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بقرية المسين، التابعة لدائرة المركز، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، أثناء محاولته سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عمرو هندى، مأمور مركز شرطة الدلنجات من "سميحة .ع ع "51 سنة ربة منزل ومقيمة بقرية المسين التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة والدتها "فؤادة محمد حميدة كريم"، 83 سنة ربة منزل، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة المجنى عليها مسجاة على سرير داخل حجرة نومها بمسكنها وترتدى ملابسها بالكامل، وبمناظرة الجثة تبين وجود كدمات ودماء بالوجه، آثار تعد من آخر.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليها تقيم بمفردها بالمنزل بعد زواج بناتها، وبمعاينة المنزل تبين عدم وجود كسر في الأبواب أو النوافذ، كما تبين بسؤال المبلغة أن المجني عليها كانت تتحلى بخاتمين من الذهب تبين اختفاؤهما عقب الواقعة.

بعد ضبط المتهم، اعترف بأنه توجه فجر يوم الواقعة لمنزلها والدخول من أعلى السطح أثناء نومها وتوجه إلى غرفة نومها وقام بانتزاع الخاتمين من يديها وعقب استشعارها وجوده استيقظت من نومها وحاولت الصراخ والاستغاثة، بالجيران فقام المتهم بالتعدي عليها بالضرب بيدية في وجهها وأنفها حتى فارقت الحياة ولاذ بالفرار من مكان الجريمة.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه قام ببيع الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها لأحد السنترالات بمركز ناهيا بمحافظة الجيزة، كما قام بإخفاء الخاتمين بإحدى الأراضي الزراعية المجاورة لمنزله وقام بالإرشاد عن المسروقات وتم ضبطها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.