سفير قطر فى لقاء مع وزير الزراعة: مصر أرض خصبة للاستثمار

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشيخ سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، لبحث زيادة فرص التعاون الزراعي بين البلدين.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات التي تستهدف تكثيف التعاون المشترك، وعلى رأسها: مجالات الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، فضلًا عن قطاعي الألبان والميكنة الزراعية. كذلك، تم بحث زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطرية، وذلك في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.

وأكد وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت مؤخرًا طفرة غير مسبوقة، وأن هناك إقبالًا كبيرًا من مختلف دول العالم على الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى إمكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدولة قطر، على أن يتم تحديد نقاط اتصال بين البلدين لإزالة أي عوائق فنية قد تعوق تبادل المنتجات الزراعية.

كما أكد "القصير" على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية ودعم المستثمرين، وخاصة في مجال الزراعة.

كما أشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا وحوافز استثمارية حاليًا، ويمكن للأشقاء في دولة قطر دخول القطاعات المختلفة للاستثمار التي من شأنها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوافر المنتجات الزراعية في البلدين الشقيقين. وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات البيطرية، نظرًا للخبرة التي تتمتع بها مصر في هذا الشأن، حيث تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة منها.

مصر أرض خصبة للاستثمار

من جانبه، أشار السفير القطري إلى أن مصر تعد أرضًا خصبة للاستثمار، وذلك في ضوء الإصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي مؤخرًا في هذا الخصوص. كما أكد أن هناك دعمًا كبيرًا من الجانب القطري والقيادة السياسية على أعلى المستويات لدفع عجلة الاستثمار القطري وجذب رجال الأعمال القطريين للاستثمار في جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في عدد كبير من القطاعات في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية حاليًا.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم مشتركة للعمل على توقيعها في أقرب وقت ممكن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.