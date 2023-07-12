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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن زيارة الرئيس الروسى المرتقبة للصين

الكرملين
الكرملين

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المرتقبة إلى الصين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن زيارة بوتين إلى الصين على جدول الأعمال، مؤكدًا أن هدفها في المقام الأول التعاون التجاري والاقتصادي.

وتابع: "هذه لحظة مواتية للحفاظ على الديناميكيات العالية لتنمية العلاقات الثنائية الروسية الصينية، وبالعودة إلى زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس شي إلى موسكو، جرى الحديث عن أن من المخطط له إجراء اتصالات على أعلى مستوى في بكين، وسيتم في الوقت القريب الاتفاق على المواعيد الدقيقة، وسنعلمكم بذلك".

وأشار بيسكوف إلى أن زيارة رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا إيفانوفنا ماتفينكو، الحالية إلى الصين ذات مضامين هامة للغاية، مستدركًا: "بالطبع فإن زيارة بوتين مدرجة على جدول الأعمال".

روسيا تعلق على تصريحات البيت الأبيض

وعلقت روسيا، اليوم الأربعاء، على تصريحات البيت الأبيض حول تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا بالاشتراك مع مجموعة السبع.

وشدد المتحدث باسم "الكرملين" على أن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدًا، معتبرًا أن هذا الإجراء بمثابة اعتداء على أمن روسيا، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض أنه سيتم الإعلان عن ضمانات أمنية لأوكرانيا اليوم بالاشتراك مع مجموعة السبع، مشيرًا إلى أن خطة المساعدات طويلة الأمد لكييف تظهر أن الوقت ليس لصالح موسكو، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

الكرملين الرئيس الروسي الصين التعاون التجاري موسكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي

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