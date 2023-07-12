ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب الشرقية يطالب "الإسكان" بسرعة إنهاء مشروع الصرف بـ قرى مركز أبوحماد

النائب ثروت سويلم
النائب ثروت سويلم

طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء أعمال وتسليم مشروع الصرف بعدد من قرى مركز أبو حماد بالشرقية.

وقال سويلم في تصريحات صحفية اليوم، إن لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد حمودة أوصت خلال مناقشة طلب إحاطة بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي العباسة الكبري وكفر أبونجم وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءة محطة التل الكبير لتستوعب صرف القريتين بتكلفة 25 مليون جنيه بناء على توجيهات وزير الإسكان إثر طلب إحاطة سابق.

 

وتابع: وأفاد مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب، في ردهم على طلب الإحاطة، أن الشركة  المسئولة عن تنفيذ المشروع انتهت من الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة، وكذلك الانتهاء من أعمال خط الطرد بطول 8100م، فضلا عن الأعمال المدنية بمحطة الرفع، وتم تسليم الأعمال بالشبكة والخطوط الرئيسية والفرعية لشركة مياه الشرب والصرف بالشرقية بطول ..4500م.

 

وأضاف النائب: ومن جانبها أكدت وزارة الإسكان، أنه جار إنهاء 6000 م طولي من قيمة الأعمال المنفذة  خلال شهر مايو ويونيو، حيث تبلغ قيمة المشروع حتى الآن 42 مليون جنيه، على أن يتم  التشغيل التجريبي قريبا، كما أكد المهندس ممدوح رسلان في رده على طلب الإحاطة، أنه  أصدر تعليمات بقيام شركة مياه الشرب والصرف بالشرقية بالإشراف على التوصيلات المنزلية وتقسيط التكلفة على 5 سنوات تسهيلا على الأهالي الذين عانوا كثيرا لتحقيق حلم العمر بالصرف الصحي.

الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب الشرب والصرف القابضة لمياة الشرب النائب ثروت سويلم النائب عماد حمودة رئيس الشركة القابضة

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بيان حكومى بشأن موعد بدء العام الدراسى الجديد

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 في المدارس

محمد عواد يضع شرطين لتجديد عقده مع الزمالك

بالأسماء.. قائمة المرشحين لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان بطنطا

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى