نائب الشرقية يطالب "الإسكان" بسرعة إنهاء مشروع الصرف بـ قرى مركز أبوحماد

طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء أعمال وتسليم مشروع الصرف بعدد من قرى مركز أبو حماد بالشرقية.

وقال سويلم في تصريحات صحفية اليوم، إن لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد حمودة أوصت خلال مناقشة طلب إحاطة بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي العباسة الكبري وكفر أبونجم وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءة محطة التل الكبير لتستوعب صرف القريتين بتكلفة 25 مليون جنيه بناء على توجيهات وزير الإسكان إثر طلب إحاطة سابق.

وتابع: وأفاد مسئولو الشركة القابضة لمياه الشرب، في ردهم على طلب الإحاطة، أن الشركة المسئولة عن تنفيذ المشروع انتهت من الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة، وكذلك الانتهاء من أعمال خط الطرد بطول 8100م، فضلا عن الأعمال المدنية بمحطة الرفع، وتم تسليم الأعمال بالشبكة والخطوط الرئيسية والفرعية لشركة مياه الشرب والصرف بالشرقية بطول ..4500م.

وأضاف النائب: ومن جانبها أكدت وزارة الإسكان، أنه جار إنهاء 6000 م طولي من قيمة الأعمال المنفذة خلال شهر مايو ويونيو، حيث تبلغ قيمة المشروع حتى الآن 42 مليون جنيه، على أن يتم التشغيل التجريبي قريبا، كما أكد المهندس ممدوح رسلان في رده على طلب الإحاطة، أنه أصدر تعليمات بقيام شركة مياه الشرب والصرف بالشرقية بالإشراف على التوصيلات المنزلية وتقسيط التكلفة على 5 سنوات تسهيلا على الأهالي الذين عانوا كثيرا لتحقيق حلم العمر بالصرف الصحي.