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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. قائمة المرشحين لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان بطنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية طب الأسنان، للأساتذة العاملين بالكلية.

ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء فترة التقدم للوظيفة، وتم استلام العديد من الطلبات من أساتذة الكلية الراغبين في شغل المنصب.

وضمت قائمة المتقدمين، مرتبين ترتيباً أبجديا، الدكتور على محمد على الشيخ أستاذ الاستعاضة الصناعية للأسنان، وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية طب الأسنان، والدكتور فاتن أحمد صديق أبو طالب أستاذ الاستعاضة الصناعية للأسنان ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية طب الأسنان، والدكتورة كريمان سيد محمد السودانى، أستاذ بقسم طب الفم بكلية طب بالأسنان. 

ويعد منصب عميد كلية طب الأسنان من المناصب الحيوية في أي جامعة، حيث يتحمل المسؤولية عن تحسين جودة التعليم والتدريب والبحث العلمي في الكلية.

ومن جهته، أعرب الدكتور محمود ذكي، عن سعادته بالمستوى العالي للمتقدمين لشغل هذا المنصب الحيوي، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بتقييم الطلبات المقدمة بعناية شديدة، وفقًا للمعايير المحددة والمتفق عليها مسبقًا.

وتشمل المرحلة التالية من العملية مقابلات شخصية وتقييمات من اللجنة المختصة، حيث سيتم اختيار الشخص الأنسب لشغل هذا المنصب الحيوي في الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني، تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 16 يوليو 2023 ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

وبهذا الإعلان، تؤكد جامعة طنطا التزامها بتحسين جودة التعليم والتدريب والبحث العلمي في كلياتها، وتعزز دورها في تطوير المجتمع المحلي والوطني، ويعتبر إعلان الدكتور محمود ذكي عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل هذا المنصب خطوة هامة في اتخاذ القرار النهائي بشأن تعيين عميد الكلية، ويعكس التزام جامعة طنطا بتحسين جودة التعليم والتدريب والبحث العلمي في كلياتها.

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