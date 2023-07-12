ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفلسطيني يصل إلى جنين لتفقد إعادة الإعمار

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل قليل، إلى جنين، لتفقد أوضاع المواطنين، ولمتابعة سير العمل بإعادة إعمار جنين ومخيمها.

واستقبل أبو مازن، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء من القيادة الفلسطينية، والحكومة، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

ووصل الرئيس عباس إلى جنين برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

ووضع أبومازن، إكليلا من الزهور في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم جنين، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء، مستذكرا دورهم الكبير في طريق تحرير الوطن.

وتضم مقبرة الشهداء الجديدة، جثامين 9 شهداء ممن ارتقوا في العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

طائرة أردنية تنقل أبو مازن إلى جنين

ومن المقرر أن يجري أبو مازن جولة ميدانية في جنين ومخيمها، لتعزيز صمود المواطنين، وتأكيد تلاحم القيادة مع الشعب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عضو مركزية حركة فتح عزام الأحمد، الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس أراد أن يوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن زيارته هي عملية تعايش بين القيادة وأبناء الشعب الفلسطيني.

أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن طائرة مروحية أردنية نقلت الرئيس الفلسطيني من رام الله إلي جنين.

من جانبه، وصف محافظ جنين، أكرم رجوب، الجولة بالمهمة والضرورية خاصة بعد عدوان جيش الاحتلال الأخير على المدينة ومخيمها، وما خلفه من دمار وخراب.

وأكد الرجوب، في تصريحات صحفية، أن جولة الرئيس عباس تحمل دلالات سياسية واجتماعية واقتصادية لمحافظة جنين، وتؤكد أنه يستجيب لكل حادث طارئ قد يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الرجوب، إلى أن الجولة تحمل أبعادًا سياسية ورسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ومحاولته البائسة في إفشال مشروع الدولة، لا يمكن أن تمر، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

الرئيس الفلسطيني جنين إعادة إعمار القيادة الفلسطينية رئيس الوزراء الفلسطيني حسين الشيخ

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الخميس 20 يوليو والأحد 23 يوليو إجازة رسمية

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

"صور وفيديوهات عارية".. قصة شاب خطط لابتزاز فتاة خليجية مقابل "أيفون"

"مش مالى عينها وخانتنى مرتين".. تفاصيل دعوى زنا من عامل ضد زوجته

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

الأم وزوجة الخال حاولتا إنقاذ ابنهما فغرقوا جميعًا فى كفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم في إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى