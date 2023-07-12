الرئيس الفلسطيني يصل إلى جنين لتفقد إعادة الإعمار

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل قليل، إلى جنين، لتفقد أوضاع المواطنين، ولمتابعة سير العمل بإعادة إعمار جنين ومخيمها.

واستقبل أبو مازن، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وأعضاء من القيادة الفلسطينية، والحكومة، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

ووصل الرئيس عباس إلى جنين برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

ووضع أبومازن، إكليلا من الزهور في مقبرة الشهداء الجديدة بمخيم جنين، وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء، مستذكرا دورهم الكبير في طريق تحرير الوطن.

وتضم مقبرة الشهداء الجديدة، جثامين 9 شهداء ممن ارتقوا في العدوان الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

طائرة أردنية تنقل أبو مازن إلى جنين

ومن المقرر أن يجري أبو مازن جولة ميدانية في جنين ومخيمها، لتعزيز صمود المواطنين، وتأكيد تلاحم القيادة مع الشعب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عضو مركزية حركة فتح عزام الأحمد، الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس أراد أن يوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن زيارته هي عملية تعايش بين القيادة وأبناء الشعب الفلسطيني.

أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن طائرة مروحية أردنية نقلت الرئيس الفلسطيني من رام الله إلي جنين.

من جانبه، وصف محافظ جنين، أكرم رجوب، الجولة بالمهمة والضرورية خاصة بعد عدوان جيش الاحتلال الأخير على المدينة ومخيمها، وما خلفه من دمار وخراب.

وأكد الرجوب، في تصريحات صحفية، أن جولة الرئيس عباس تحمل دلالات سياسية واجتماعية واقتصادية لمحافظة جنين، وتؤكد أنه يستجيب لكل حادث طارئ قد يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار الرجوب، إلى أن الجولة تحمل أبعادًا سياسية ورسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني ومحاولته البائسة في إفشال مشروع الدولة، لا يمكن أن تمر، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".