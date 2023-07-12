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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

القائمة الكاملة لرسل السيد المسيح السبعين المبشرين بالمسيحية

عيد الرسل
عيد الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بعيد الرسل، والذي يأتي تزامنًا مع ذكرى استشهاد القديسين بولس وبطرس، وذلك بعد فترة صوم بدأ في الرابع من يونيو، لتستغرق 37 يومًا مُتصلة

وذكر الانبا متاؤس اسقف ورئيس دير السريان، اسماء رسل المسيح السبعين في كتابه الذي يحمل شعار "رسل المسيح السبعين"، وهم مارمرقس، والقديس برنابا، والقديس لوقا، والقديس يوسف او الملقب بالقديس يسطس، والقديس كليوباس، والقديس أسطفانوس، والقديس فيلبس، والقديس بروخورس، والقديس نيكانور.

والقديس تيمون، والقديس برميناس، والقديس حنانيا، والقديس لعازر، والقديس أندرونيكوس، والقديس يونياس، والقديس أرستوبولس، والقديس فريسكا، والقديس يهوذا وهو الملقب بالقديس  برنابا وكذلك ايضا ملقب بالقديس أداي، والقديس سلوانس، والقديس أولمباس، والقديس تيطس، والقديس أغابوس، والقديس فورس.

 والقديس كاربوس، والقديس ترواس، والقديس أبفراس، والقديس أبفرودتس، والقديس مناسون، والقديس أمبلياس، والقديس أوربانوس، والقديس سمعان الدباغ، والقديس استاخيس، والقديس أبلس، والقديس أبينتوس، والقديس هيروديون، والقديس قدراطس، والقديس أسينكرتيس، والقديس غايس، والقديس أرسترخس، والقديس أفتيخوس، والقديس سمعان كلوبا، والقديس مناين، والقديس فليغون، والقديس هرماس، والقديس لينس، والقديس كوارتس، والقديس بتروباس.

والقديس زنياس، والقديس فليمون، والقديس أرخبس، والقديس أنتيباس، والقديس ترتيوس، والقديس  لوكيوس القيرواني، والقديس أنيسيفورس، والقديس تيخيكوس، والقديس سوستانيس، والقديس نركيسوس، والقديس أخائيكوس، والقديس أرتيماس، والقديس بوديس، والقديس تروفيموس، والقديس سوسيباترس، والقديس  فرتوناتوس، والقديس نيريوس، والقديس أرسطوس، والقديس أكيلا، والقديس الكسندروس، والقديس روفس، والقديس ياسون.

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