كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك والفريق يدخل معسكر مغلق اليوم

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الأربعاء علي ملعب مختار التتش قبل الدخول لمعسكر مغلق لمواجهة الزمالك، غداً الخميس ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري علي ستاد القاهرة الدولي.



ويختار السويسري مارسيل كولر قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر وأيضا التشكيل الذي سيخوض به القمة الـ 126 بعد جلسات مكثفة عقدها مع الجهاز المعاون خلال الساعات الماضية.



وكشف مصدر مسئول أن كولر استقر علي تشكيل الأهلي أمام الزمالك بعدما شاهد فيديو مجمعا لمباريات الزمالك الأخيرة الذي أعده التونسي ياسين الميكاري محلل الأداء والذي شمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة للكولومبي أوسوريو.



وأضاف المصدر أن السويسري استقرعلي خوض اللقاء بالتشكيل الأساسي لعدة أسباب منها مباراة جماهيرية ويرغب في استمرار احتفالات الجماهير الحمراء باللقب الذى تم حسمه رسمياً عقب خسارة بيراميدزأمام سيراميكا وأيضا باعتبار أنها بطولة خاصة للمدير الفنى السويسرى.



ومن المقرر أن يكون التشكيل المتوقع لخوض لقاء القمة مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدى افشه وحسين الشحات وبيرسى تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.



وسيحتفظ كولر على دكة البدلاء بأوراق تستطيع تغيير النتيجة مثل أحمد القندوسى ومحمد الضاوى كريستو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف بينما خرج الثنائي عمرو السولية ومحمود متولى من حسابات الجهاز الفنى فى تلك المواجهة لعدم شفائهما بشكل كامل من الإصابات التى أبعدتهما عن المباريات الأخيرة.

