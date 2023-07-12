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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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آخر الاستعدادات والتجهيزات لـ"مهرجان العلمين الجديدة" (فيديو)

جريدة الدستور

رصد مصطفى سعد، مراسل قناة "dmc"، آخر الاستعدادات والتجهيزات لمهرجان العلمين الجديدة، وهو أكبر حدث ترفيهي على مستوى الشرق الأوسط.

وقال مراسل قناة "dmc": "مهرجان العلمين سيشهد حضور زوار من مختلف دول العالم والوطن العربي"، لافتًا إلى أنه من المتوقع استقبال مليون زائر خلال فعاليات المهرجان المستمر على مدار شهر ونصف.

وتابع: "تستعد مدينة العلمين الجديدة، بتعاون 5 وزارات لإصدار أكبر مهرجان ترفيهي بالوطن العربي"، مؤكدًا حضور عدد كبير من الفنانين والرياضيين وقيادات مؤسسات الدولة أو المؤسسات الخارجية.

وعن مدينة العلمين الجديدة، أوضح أنها تقع على ما يقرب من 260 ألف فدان، لافتًا إلى تحقيق العديد من الإنجازات في هذه المدينة من بينها بحيرة على مساحة 2 كيلومتر، فضلًا عن 9 مجمعات تجارية تضم الكثير من المطاعم والمتاجر المتخلفة العالمية أو المحلية.

وأكد المراسل أن العلمين الجديدة تعد ضمن مدن الجيل الرابع والتي تم إنشاؤها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتضم الكثير من الملاعب المختلفة وممشى سياحيًا بطول 8 كيلومترات، ويضم مساحات خضراء ومقاعد.

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