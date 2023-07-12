النيابة العامة تجرد متعلقات طبيب الساحل داخل معهد ناصر

قام مدير نيابة شمال القاهرة بجرد المتعلقات الشخصية للدكتور أسامة توفيق صبور المعروف إعلاميا بطبيب الساحل والذي لقى مصرعه على يد طبيب ومحامية وآخر والتي كانت متواجدة بدولابه الخاص بسكن الأطباء في معهد ناصر واستلامها على ذمة القضية تمهيدًا لتسليمها إلى أهل المجني عليه.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل قرر تجديد حبس المتهم أحمد شحتة الطبيب بمستشفى معهد ناصر، وعامل لديه بعيادته، ومحامية على علاقة به، لاتهامهم بارتكاب جناية قتل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق والمعروف اعلاميا بـ طبيب الساحل عمدًا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجناية سرقته بالإكراه، وذلك بعدما أقروا بتخطيطهم لاستدراجه وتخديره لسرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب بعد وفاته من أثر التخدير 15 يوما على ذمة التحقيق.