ابتسامة صلاح تخطف القلوب.. «موسم استثنائى يا مو» (صور)

ابتسامة عريضة وتدريبات حماسية رفقة ليفربول، بدأ بها النجم محمد صلاح استعداده لموسم جديد؛ تتمناه الجماهير أن يكون سعيدًا عليه.

صورتان نشرهما «مو»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حققتا أكثر من 130 ألف إعجاب (حتى كتابة هذه الكلمات) وتعليقات بالجملة تتمنى التوفيق للفرعون المصري الذي يُبدع فى تحقيق الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي، ومن قبله الإيطالي والسويسري بعد خروجه للاحتراف من ناديه الأسبق المقاولون العرب.

«مو» الذي تزينت بشرته باللون الأسمر بعد إجازته التي قضاها في الغردقة مثلما يفعل كل عام، بدا مُفعمًا بالأمل والتفاؤل؛ بحثًا عن إنجازات جديدة في موسمه الجديد مع ليفربول.

تعليقات مُحبي مو في مصر والعالم؛ تدفقت على صفحته.. اختلفت في كلماتها، لكن مضمونًا واحدًا كان عُنوانها الأمنيات بالتوفيق له.