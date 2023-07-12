ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ابتسامة صلاح تخطف القلوب.. «موسم استثنائى يا مو» (صور)

محمد صلاح
محمد صلاح

ابتسامة عريضة وتدريبات حماسية رفقة ليفربول، بدأ بها النجم محمد صلاح استعداده لموسم جديد؛ تتمناه الجماهير أن يكون سعيدًا عليه.

 

صورتان نشرهما «مو»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حققتا أكثر من 130 ألف إعجاب (حتى كتابة هذه الكلمات) وتعليقات بالجملة تتمنى التوفيق للفرعون المصري الذي يُبدع فى تحقيق الأرقام القياسية بالدوري الإنجليزي، ومن قبله الإيطالي والسويسري بعد خروجه للاحتراف من ناديه الأسبق المقاولون العرب.

 

«مو» الذي تزينت بشرته باللون الأسمر بعد إجازته التي قضاها في الغردقة مثلما يفعل كل عام، بدا مُفعمًا بالأمل والتفاؤل؛ بحثًا عن إنجازات جديدة في موسمه الجديد مع ليفربول.

 

تعليقات مُحبي مو في مصر والعالم؛ تدفقت على صفحته.. اختلفت في كلماتها، لكن مضمونًا واحدًا كان عُنوانها الأمنيات بالتوفيق له.

تدريبات ليفربول
محمد صلاح ليفربول الدورى الانجليزى مو صلاح اخبار محمد صلاح

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: الخميس 20 يوليو والأحد 23 يوليو إجازة رسمية

لاعبو الأهلى يهنئون إمام عاشور بالانضمام للقلعة الحمراء (خاص)

الأم وزوجة الخال حاولتا إنقاذ ابنهما فغرقوا جميعًا فى كفرالشيخ

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 للقطاع العام والخاص

"صور وفيديوهات عارية".. قصة شاب خطط لابتزاز فتاة خليجية مقابل "أيفون"

ورقة مفاهيم مادة الأحياء 2023 لطلاب الثانوية العامة علمي علوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم في إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى