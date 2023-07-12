"جنة الصحراء الغربية".. خبير أثرى: زيارة مدبولى واحة سيوة تؤكد أهمية هذا المكان

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إننا نمتلك كنوزًا لا يمتلكها الآخرون فمصر تعتبر الدولة الوحيدة التي بها آثار لا توجد في العالم أجمع، وهي الدولة الوحيدة التي يُدرّس لها علم في الخارج وهو علم المصريات.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن واحة سيوة أحد الكنوز المصرية، وزيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي لها منذ أيام، كأول رئيس حكومة يزور واحة سيوة منذ سنوات طويلة، بصحبة عدة وزراء لمتابعة إعادة صياغة المكان حضاريًا وثقافيًا- تؤكد أهمية هذا المكان.

"سيوة".. واحة الباحثين عن الهدوء والاستشفاء في "قلب الصحراء"

وأوضح الخبير الأثري أن واحة سيوة تعتبر جنة الصحراء الغربية، وهي مشهورة جدًا في الأعمال الدرامية، منوهًا بأن أحد المواقع وصفها منذ عامين بأنه أكثر مكان للعزلة على كوكب الأرض، متابعًا أن أي شخص يعاني من أمراض نفسية عليه التوجه لواحة سيوة.