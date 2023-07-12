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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الناشرين المصريين: إحالة مشروع تعديل قانون الاتحاد إلى لجنة نوعية بـ"النواب"

سعيد عبده
سعيد عبده

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن أنه تم عرض مشروع تعديل قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965 الصادر منذ ما يقرب من 60 سنة على مجلس النواب؛ ويأتي ذلك إيماناً بأن صناعة النشر لن تنهض إلا بتعديل تشريعى، فقد تم خلال الفترة الماضية طرق جميع الأبواب والتواصل مع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وبفضل الله وجهود عدد كبير من المؤمنين بأهمية تلك الصناعة ودورها فى النهوض بالاقتصاد الوطني باعتبارها أبرز أذرع القوى الناعمة للدولة.

وأوضح الاتحاد في بيان له: تم بحمد الله عرض مشروع تعديل قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965 الصادر منذ ما يقرب من 60 سنة على مجلس النواب، وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون الاتحاد إلى لجنة مشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار، والشئون الدستورية والتشريعية، وجارى المتابعة.

اتحاد الناشرين المصريين احتفالات وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المستشار الدكتور حنفي جبالي ثورة الثلاثين من يونيو رئيس مجلس النواب مجلس النواب

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