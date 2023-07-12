إصابة 9 مواطنين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق مفارق الشرطة اتجاه القنطرة، نطاق الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 9 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق مفارق الشرطة اتجاه القنطرة، نطاق الصالحية الجديدة، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متعددة.

جرى الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.