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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 أشياء منتظرة في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، غدًا الخميس، قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، في لقاء مؤجل من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري.

ورغم حسم الأحمر لقب الدوري رسمياً قبل القمة إلا أن لقاءات القمة تأخذ دائماً طابع الجد بين القطبين.

وتلعب غدًا الخميس القمة الـ126 بين الفريقين في بطولة الدوري حيث يتفوق الأهلي في 125 لقاءً سابقاً بواقع 48 فوزاً للأحمر و27 للأبيض وتعادلا في 50 لقاء.

وكان الأهلي قد تفوّق في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، ويبحث عن فوز جديد أمام غريمه بينما يبحث الأخير عن فوزه الأول على الأهلي هذا الموسم بعد الخسارة في السوبر والدوري.

“الدستور” في السطور التالية تستعرض أبرز الأشياء المنتظرة في ديربي القاهرة.

سنة أولى قمة

في الأهلي سيكون الجزائري أحمد قندوسي لاعب الوسط الوحيد الذي سيلعب لقاءه الأول أمام الزمالك بينما شارك جميع اللاعبين في قائمة المدرب مارسيل كولر أمام الأبيض.

أما في الزمالك يتواجد 8 لاعبين وهم ناصر منسي والمغربي أحمد بلحاج، محمود شبانة، السنغالي إبراهيما نداي، محمد حسام بيسو، أحمد إيشو، علي ياسر ومحمد صلاح ذكي.

سيطرة أهلاوية

يسعى الأهلي للحفاظ على سجل مميز أمام غريمه في الدوري في لقاء الغد حيث لم يعرف الخسارة في 5 لقاءات متتالية بواقع 3 انتصارات وتعادلين وكانت أخر هزيمة في موسم 2019-2020 بنتيجة 3-1.

اللقاء الأول

وسيصطدم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بنظيره الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لأول مرة في تاريخ مواجهات المدربين.

ولم يواجه أي من المدربين بعضهما البعض حيث كان فيريرا هو مدرب الزمالك في لقاء الدور الأول.

شريف يسعى لتعزيز رقمه

يسعى محمد شريف مهاجم النادي الأهلي في لقاء الغد لتعزيز رقمه ضمن هدافي الجيل الحالي للقمة حيث يتصدر القائمة برصيد 7 أهداف.

ويحتاج شريف لهدفين لدخول تاريخ الأهلي وهدافي القمة عبر التاريخ ليحتل المركز التاسع بـ9 أهداف مع كل من الدظوي، علاء الحامولي وحسام حسن.

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