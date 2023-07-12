محافظ كفر الشيخ: رفع 255 طن قمامة و15 طن أتربة بـ14 مركزا ومدينة

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، وخاصة بالقرى، إضافة لحملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدميةبالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تشهد استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بـ14 مركزا ومدينة، مؤكداً على رفع 255 طن قمامة و15 طن أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون كافة مراكز ومدن المحافظة الـ14، وجهاز النظافة بالمحافظة، موجهاَ بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

فيما أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن حملات النظافة وإزالة القمامة ورفع الأتربة وتمهيد الشوارع والطرق غير المرصوفة بكافة قرى مركز بيلا، مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، بجانب بتكثيف الحملات بصفة يومية على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بشوارع وأحياء المدينة.

وأكد أن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة بيلا يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة قطاع النظافة وذلك لإظهار الشكل الجمالي لجميع القرى والمدينة، إلى جانب متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع المدينة والقرى.