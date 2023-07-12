رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع امتحان اليوم الأخير في الشهادة الثانوية

واصل الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم، متابعته الميدانية في آخر يوم في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 /2023.

وتفقد "حمادي" عددًا من اللجان التابعة لإدارة سوهاج الأزهرية، واطمأن على توفير الهدوء وانتظام اللجان وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول الورقة الامتحانية، كما تأكد من مستوى الأسئلة ومطابقتها المناهج الدراسية المقررة، ووجَه بتكثيف المتابعة لجميع اللجان والتواصل مع غرفة العمليات للتعامل مع أي مشكلات طارئة.

وأكد “حمادي” خلال جولته التفقدية التي قام بها للمرور على اللجان متابعة انتظام العمل وتوفير الهدوء للطالبات داخل اللجان، كما اطمئن على عدم وجود شكاوى من الورقة الامتحانية.



وأدى الطلاب، اليوم الأربعاء مادة التفسير للقسم العلمي وسط حالة من الهدوء وعدم وجود شكاوى من الأسئلة وهو اليوم الأخير في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.