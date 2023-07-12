تفاصيل ضبط أجنبى حاول تهريب كمية من مخدرات بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات من ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية متنوعة من المخدرات أخفاها داخل أغراضه الشخصية.

البداية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن تم ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من "الفيب" بداخل حقائبه:

وبتفتيشه عثر على زيت الماريجوانا المخدر بين طيات الملابس بالحقائب بعدد 15 عبوة، وكيس به بذور لنفس المخدر داخل جيب صغير بإحدى قطع ملابس الراكب بعدد 12 بذرة، وكميات أخرى من نفس المخدر أخفاها الراكب داخل عبوات شامبو ومزيل عرق ومعجون أسنان وأكياس فيشار بعدد 14 لفة، وعلبة حلوى بها مادة cbd المخدرة بوزن 200 جرام وكيس شفاف به 630 جرام من المواد المخدرة، وماسك وجه خاص بتعاطي المخدرات و12 عبوة لورق البفرة.

وتم ضبط الراكب بواسطة كل من مصطفى عبد الوهاب صادق مأمور الجمرك، وعمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2.



تحرير محضر للراكب

وأمر أيمن عبد ربه شملول مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 82 لسنة 2023، وذلك بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكب للنيابة المختصة.

وبإخطار اللواء حاتم نصار مدير مباحث ميناء القاهرة الجوي أمر بتحرير محضر اللازم للراكب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية و اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت نيابة النزهة بحبس الراكب 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المواد المخدرة للمعمل الجنائي لإعداد تقرير مفصل بها.