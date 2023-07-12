تقرير أفريقى: مصر تبرز كقوة تكنولوجية كبرى فى القارة

أكد تقرير أفريقي أن مصر تبرز كقوة تكنولوجية كبرى في القارة، والشركات الناشئة المصرية في مجال التكنولوجيا تجتذب أكبر قدر من التمويل بالرغم من التلقبات العالمية والقوى التضخمية في العديد من الاقتصادات، وفقا صحيفة "بيزنس داي" النيجيرية.

وقال التقرير، إن مصر تبرز كقوة تكنولوجية في إفريقيا مع بيانات جديدة تظهر أنها أزاحت نيجيريا عن العرش لتظهر كنظام بيئي حصل على أكبر قدر من التمويل من يونيو 2022 إلى يونيو 2023.

وأشار التقرير إلى النمو المتصاعد لبيئة ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة في مصر، خاصة في مجال التكنولوجيا، مضيفا أن القطاع شهد نموا مضطردا في حجم الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.

وهذا مؤشر على أن أصحاب رؤوس الأموال وشركات الأسهم الخاصة الذين تدفقوا على أفريقيا في السنوات الأخيرة لتولي مناصب، بدأوا في تطبيق المكابح على الاستثمارات.

يقول الخبراء إن هذا يعكس استجابة عالمية للتقلبات العالية والقوى التضخمية في العديد من الاقتصادات مما يجبر المستثمرين على إعادة التفكير في شهيتهم للمخاطرة، خاصة في النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا.

ففي إفريقيا، يطالب المستثمرون بالكثير من المؤسسين وشركات التكنولوجيا قبل الالتزام بتمويل أفكارهم.

وجمعت الشركات الناشئة المصرية 540 دولارًا من يونيو 2022 إلى يوليو 2023 ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25 في المائة عن 710 مليون دولار تم جمعها في العام السابق، مشيرا الي الانكماش بنسبة 25% هو الأقل بين البلدان الأربعة الكبرى التي تجتذب أكبر قدر من التمويل في القارة. كما أن مصر هي الدولة الوحيدة التي بلغت 500 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وخسرت الشركات الناشئة في جنوب إفريقيا 53 في المائة من مبلغ التمويل الذي جمعته من العام السابق، حيث يبلغ تمويل بدء التشغيل من يونيو 2022 إلى يوليو 2023 420 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 890 مليون دولار أمريكي من يونيو 2021 إلى يونيو 2022.