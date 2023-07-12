بالتزامن مع مهرجان مدينة العلمين.. كيف اكتسبت المدينة أهميتها التاريخية؟

من المعارك التاريخية إلى الشواطئ الجميلة، إلى المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط الذي يستعد للانطلاق، وقع بمدينة العلمين، أحداثا تاريخية مهمة، حيث يعرف الجميع المدينة بشواطئها الآسرة ومنتجعاتها الراقية، تضم العلمين أيضًا مجمعات سكنية حيث يمكنك الهروب من صخب المدن الحضرية والاستمتاع بتجربة معيشية هادئة.

تقع مدينة العلمين على الساحل الشمالي لمصر وكانت موقعًا لمعركتين بين الحلفاء وقوى المحور في عام 1942، وكان الجيش البريطاني يستخدم المنطقة كخط دفاع ضد قوات المحور بقيادة الجنرال الألماني اروين روميل.

في 30 يونيو 1942 وصلت قوات المحور إلى مدينة العلمين، والتي كانت أبعد نقطة توغلت فيها القوات الألمانية في مصر، بعد أشهر في أكتوبر 1942 بدأ الجانب البريطاني الهجوم الأخير على أرض العلمين لـ230 ألف جندي بريطاني ضد 80 ألف من جنود المحور.

لم يستغرق الهجوم وقتًا طويلاً لأن روميل كان يفوق عددًا إلى حد كبير، وبحلول بداية نوفمبر أمر بالتراجع وغادر الأراضي المصرية.

كان الجيش الألماني يعتزم الاستيلاء على قناة السويس ولكن بعد خسارة معاركه ضد القوات البريطانية في مصر عادوا إلى ليبيا.

تقع مدينة العلمين بشكل مثالي على الساحل الشمالي بين مدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح، حيث تقع العلمين على بعد 100 كم غرب الإسكندرية ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال عدد من الطرق الرئيسية.



يمكنك قضاء أيامك في العلمين منغمسًا في الأنشطة التاريخية والشاطئية والترفيهية التي لا نهاية لها، يمكنك زيارة متحف العلمين الحربي من أجل إحياء ذكرى ضحايا الحرب في مقبرة العلمين.

