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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ديلى ميل: مشاهير أساءت إليهم سياسات ماسك تركوا تويتر لصالح "ثريدز"

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن هناك مشاهير أساءت إليهم سياسات إيلون ماسك مالك تطبيق تويتر.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن شخصيات عالمية مؤثرة تترك تويتر لصالح منصة مارك زوكربيرج الجديدة "ثريدز"، حيث تتلقى منصة التدوينات الشهيرة صفعة قوية بعد أن تركت أسماء كبيرة ومشاهير منصة "تويتر " لصالح منصة مارك زوكربيرج الجديدة"ثريدز".

ومن بين هؤلاء المنضمين لـ "ثريدز" شخصيات مؤثرة للغاية مثل إلين ديجينيرز وأوبرا وينفري وجنيفر لوبيز ويتبعهم مستخدمون عاديون أيضًا.

وقال زوكربيرج إن 100 مليون شخص قد سجلوا في منصة التواصل الاجتماعي الجديدة في خمسة أيام فقط، مما يجعلها الشبكة الاجتماعية الأسرع نموًا على الإطلاق، كما أن الدافع وراء الكثير من الهجرة بعيدًا عن Twitter هي سياسة ماسك في الإشراف على المحتوى، وقد أثار ذلك أيضًا فزع المعلنين وخفض عائدات الشركة، التي انخفضت بنحو 40 في المائة منذ عام 2022.

ويشعر المستخدمون بالقلق من أن النظام الجديد لـ تويتر لم يفعل ما يكفي للحد من خطاب الكراهية.

وقال التقرير يبدو أن الشعبية المتزايدة لـ ثريد قد أزعجت إيلون ماسك، فقد أشار محامٍ في تويتر يوم الخميس إلى أن الشركة قد تقاضي شركة ميتا، لتوظيف موظفين سابقين لديهم إمكانية الوصول إلى أسرارها التجارية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، اختار زوكربيرج الاستفادة من الطريقة التي عزل بها ماسك مساحات شاسعة من قاعدة مستخدمي تويتر القديمة.

وفال التقرير، تقدم منصته الجديدة نفسها كبديل "ودود" لتويتر للمستخدمين الذين يكرهون ماسك والاتجاه الذي يتخذه الشركة، وكان جوردون رامسيوشاكيرا من بين أول من قفز على متن المنصة الجديدة.

ويمكن للمستخدمين نقل متابعيهم على Instagram إلى Thread، لذلك كان لدى شاكيرا  3.4 مليون متابع في غضون أيام من إطلاق المنصة.

Thread Instagram 100 مليون شخص التواصل الاجتماعي الشبكة الاجتماعية إيلون ماسك اوبرا وينفرى ديلى ميل البريطانية

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