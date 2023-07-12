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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جورى بكر تكشف مفاجأة عن دورها فى "جعفر العمدة"

جورى بكر
جورى بكر

قالت الفنانة جوري بكر، إن أول فيلم سينمائي شاركت فيه كان فيلم "تحت تهديد السلاح"، مع الفنان حسن الرداد، مع المخرج محمد حماقي، وهومن رشحها للدور مع المنتج أحمد السبكي.

وأضافت “بكر”، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاديونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنها في العرض لخاص للفيلم قابلت المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، مشيرة إلى أنها وقتها كانت تدعي أن تعمل معه في رمضان.

ترشيحها لجعفر العمدة

وتابعت، أنها فور وصولها للمنزل وجدت اتصال منه يطلبها للمشاركة في مسلسل "جعفر العمدة"، بدور وداد.

وكشفت عن مفاجأة، أن العمل كان قد بدأ التصوير فيه بالفعل والدور كان لإحدى الفنانات وهي الفنانة هيدي كرم، ولكنها انسحبت من التصوير.

وأكملت أن المخرج محمد سامي، حكي لها تفاصيل الدور قبل قراءته ووافقت عليه، مؤكدة أن أول مشهد قامت بتصويره كان مشهد ضرب الفنان أحمد فهيم لها على وجهها خلال المسلسل.

جوري بكر جعفر العمدة ترشيحها الفنانات انسحبت التصوير محمد سامي أحمد فهيم

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