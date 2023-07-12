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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: إيمان البحر درويش غاضب من ابنته بسبب نشر صورته

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن صورة الفنان إيمان البحر درويش، التي نشرتها ابنته على صفحتها أفزعت الناس بشكل حقيقي، وفجعتهم، شخص متأنق وسيم مثل إيمان البحر درويش، تحول فجأة لمومياء.

وأضاف خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن الصورة التي نشرتها ابنته أمنية أثارت تساؤلات الجميع عن سر توقيت الصورة، رغم غيابه إعلاميا منذ عامين.

وكشف الباز نقلا عن صديق مقرب لإيمان البحر درويش، أن الصورة قديمة التقطت قبل قرابة السنة والثلاثة أشهر، عندما كان مصابا بكورونا.

وقال الصديق، إن إيمان البحر درويش غاضب جدا من ابنته، بسبب نشرها الصورة.

وأوضح الباز أن المصريين يعتبرون المرض عورة، ولا يحبون أن يطلع عليهم أحد في لحظات مرضهم وضعفهم.

 

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