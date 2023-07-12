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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز لابنة إيمان البحر درويش: عيب المتاجرة بالمرض بهذه الطريقة

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سر توقيت نشر صورة إيمان البحر درويش، في هذا الوقت رغم أنها تعود لقبل سنة و٣ شهور وفقا لما أخبره به صديق مقرب من إيمان البحر درويش.

 

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن أمنية نشرت صورة والدها في نفس يوم صدور الحكم على شقيقها المتهم بالقتل الخطأ تحت تأثير المخدر.

 

ولفت الباز، إلى أن أمنية كانت دائما تلوم والدها على الحال الذي وصل إليه شقيقها، وتعتبر أن ما حدث لشقيقها رد فعل على الجدل الذي أثاره والدها، وجعل شقيقها يستغرق في تعاطي المخدرات، كانت تحمل أباها المسئولية الكاملة عما جرى لأخيها وارتكابه الحادث تحت تأثير المخدر".

 

عاتب الباز ابنة إيمان البحر، قائلًا: "يمكن اتهامها بالإساءة البالغة لوالدها، لأن المصريين يعتبرون المرض عورة، ولا يحبون أن تنكشف بهذا الشكل، وعيب المتاجرة بمرض والدك بهذا الشكل".

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الباز لابنة إيمان البحر درويش: عيب المتاجرة بالمرض بهذه الطريقة

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