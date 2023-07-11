ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«الصحة» تكشف حقيقة نقص أدوية الأورام فى الصيدليات

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

رد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على الأقاويل حول نقص بعض الأدوية بالصيدليات، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في الأدوية.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن بعض الأدوية يكون لها أكثر من اسم تجاري ولكنها تحمل نفس المادة الفعالة، وتتعدد المثيلات الدوائية إلى 4 أو5 أسماء تجارية.

وتابع أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية حتى أدوية الأورام المستوردة، تُسعرها الدولة بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الصحة، بالتنسيق مع هيئة الدواء، لتوفيرها بصرف النظر عن الارتفاع العالمي.

عوامل خارجية تؤثر على وجود بعض أدوية الأورام 

وأشار المتحدث باسم وزير الصحة، إلى أن هناك عوامل خارجية تؤثر على وجود بعض أدوية الأورام المستوردة بالسوق ومنها نقص سلاسل الإمداد، أو من المصنع نفسه،  مؤكدًا أن كل الأدوية يوجد لها بديل مصري.

حسام عبدالغفار نقص بعض الأدوية الصيدليات أدوية الأورام الأورام المستوردة الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

حقيقة تهريب الأدوية من الغردقة إلى أوروبا.. والرقابة تُعلق

كلية الصيدلة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر "الآفاق المستقبلية لأبحاث الأدوية والتنمية المستدامة"

وزير الصحة يكشف حقيقة نقص الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية وأمراض الغدة

أستاذة بكلية الصيدلة تحذر من بقاء الأدوية فى المنزل بعد الشفاء

رئيس شعبة الأدوية يكشف حقيقة اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحى

مصر تفوز بعضوية دائمة فى المجلس الدولى لمواءمة متطلبات تقييم الأدوية

الأكثر قراءة

الباز يكشف ملابسات صورة إيمان البحر درويش: إليكم مفاجأة؟

مصرع شخص إثر تعرضه لطلق ناري متفرق بالجسم في براني

إعلامى يتغنى بتتويج الأهلى بالدورى: محدش يقول لبيراميدز لأ

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

خبراء سودانيون عن قمة دول الجوار: مصر الأقدر على إنهاء الأزمة وتوحيد الفرقاء

هل توقفت المباحثات مع صندوق النقد؟.. الحكومة تعلن مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

جلال حمام

أكاذيب الإخوان وبريطانيا.. من ثوابت التاريخ

القس رأفت رؤوف الجاولي

الصدق التام

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال حولت الأراضى الفلسطينية إلى سجن كبير