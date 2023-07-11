«الصحة» تكشف حقيقة نقص أدوية الأورام فى الصيدليات

رد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على الأقاويل حول نقص بعض الأدوية بالصيدليات، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في الأدوية.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن بعض الأدوية يكون لها أكثر من اسم تجاري ولكنها تحمل نفس المادة الفعالة، وتتعدد المثيلات الدوائية إلى 4 أو5 أسماء تجارية.

وتابع أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية حتى أدوية الأورام المستوردة، تُسعرها الدولة بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الصحة، بالتنسيق مع هيئة الدواء، لتوفيرها بصرف النظر عن الارتفاع العالمي.

عوامل خارجية تؤثر على وجود بعض أدوية الأورام

وأشار المتحدث باسم وزير الصحة، إلى أن هناك عوامل خارجية تؤثر على وجود بعض أدوية الأورام المستوردة بالسوق ومنها نقص سلاسل الإمداد، أو من المصنع نفسه، مؤكدًا أن كل الأدوية يوجد لها بديل مصري.