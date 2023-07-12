أنشطة رياضية وندوات وقافلة علاجية بمراكز الشباب والرياضة بالإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، عدد من الأنشطة المختلفة، في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الأنشطة خلال الإجازة الصيفية، وشغل أوقات فراغ الشباب والنشء بما هو مفيد ونافع.



شملت الأنشطة تدريبات رياضية بكافة مراكز الشباب: (كرة قدم، سلة، طائرة، يد وتنس طاولة وكونغ فو) كما تم تنظيم فاعليات اليوم الثانى لدورى الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية فى خماسي كرة القدم النسخة التاسعه تحت شعار "دورى الشوارع والأحياء والساحات الشعبية" بمركز شباب الحرمين، والذي يهدف إلى انتشار الرياضة في الأحياء الشعبية والساحات الصغيرة وأقيمت مباراة بين مركز شباب طوسون ونادى دربالة.



كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في "الإدارة العامة للشباب" بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف ندوتين الأولى بعنوان: "نشر التعليم الإسلامي وأهمية الرياضة" ولقاء بعنوان "الرياضة أخلاق" بمركز شباب أبيس 2 فرع شباب شرق، و تناولت الحديث عن حب الوطن والانتماء، وأن الإنتماء للوطن يكون من خلال إتقان العمل والتفاني فيه وطلب العلم والنبوغ والتفوق، والندوة الثانية بعنوان

" مكانة المرأة في الإسلام" بمركز شباب ابيس1.

وتهدف الندوة إلى أن الإسلام أولى المرأة اهتمامًا كبيرًا ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز، فالمرأة في الإسلام هي الأم والأخت والابنة والعمة والخالة والجدة والزوجة شريكة الرجل في تَحَمُّل مسؤوليات الحياة، وقد كلَّفها الله مع الرجل في النهوض بمهمة الاستخلاف في الأرض، وتربية الأبناء وتنشأتهم نشأة سوية، وجعلها على درجة واحدة مع الرجل في التكريم والإجلال.

كما تم استقبال فعاليات اليوم الأول لقافلة 100 مليون صحة بمركز شباب المسيري، حيث انطلقت القافلة العلاجية المجانية "100 يوم صحة" بالإسكندرية، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بمركز شباب المسيري بنطاق العجمي، حيث تهدف القافلة إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي والفحوصات والعلاج بالمجان لأهالي المنطقة، و تستمر القوافل الطبية خلال الفترة المقبلة خاصة في المناطق التي يحتاج سكانها لهذه الخدمات، من أجل رفع كفاءة المنظومة الطبية فيها وتوفير الخدمات العلاجية لسكانها بالمجان.

أنشطة مراكز الشباب بالإسكندرية

أنشطة مراكز الشباب بالإسكندرية

أنشطة مراكز الشباب بالإسكندرية

أنشطة مراكز الشباب بالإسكندرية

أنشطة مراكز الشباب بالإسكندرية