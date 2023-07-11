حتى منتصف الأسبوع.. الأرصاد تحذر من موجة الارتفاع في درجات الحرارة

قال الدكتورمحمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر على موعد مع المنخفض الهندي، وهو كتلة هوائية تؤثر علينا في فصل الصيف.

وأضاف “شاهين” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن شهري يوليو وأغسطس هما أكثر شهور الصيف حرارة، مؤكدًا أن المنخض الهندي يؤثر على كافة محافظات الجمهورية ويبدأ من يوم الخميس ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

لابد من التواجد في أماكن جيدة التهوية

وتابع أن درجات الحرارة ترتفع من 37 وحتى 38 درجة، في القاهرة مع ارتفاع نسبة الرطوبة حتى خلال فترات الليل، موجهًا نصيحة للمواطنين بضرورة التواجد في أماكن جيدة التهوية.

ووجه الإعلامي رامي رضوان، نصائح للمواطنين بضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة وشرب كميات كبيرة من المياه لتعويض الفاقد من جسم الإنسان